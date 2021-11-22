Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,753.72
ALTIN
662.64
DOLAR
11.19
STERLİN
15.05
EURO
12.63
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu sınavı
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu...
Sözleşmeli Sağlık Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Sağlık Personel Alınıyor 
ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 
ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı...
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
TİGEM’den süt satış ihalesi
TİGEM’den süt satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı

22 Kasım 2021 Pazartesi 13:03
6 Okunma
Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 680 personelle 'Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Bitlis'te 'Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 22.11.2021 13:12
Anahtar Kelimeler:
Eren Kış7 OperasyonuBitlis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız"
"Eğitimden beklentilerimizi daha da artırmak durumundayız"
Denizaltılara milli savaş yönetim sistemi
Denizaltılara milli savaş yönetim sistemi
Fuat Oktay: Siber vatan sınırlarımızı korumak, topraklarımızı korumak kadar önemli
Fuat Oktay: Siber vatan sınırlarımızı korumak, topraklarımızı korumak kadar önemli
MSB: 2'si terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı
MSB: 2'si terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE KUTLU OLSUN
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE KUTLU OLSUN
Amasya İl Özel İdaresi’nden kiralık iş yerleri
Amasya İl Özel İdaresi’nden kiralık iş yerleri
Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi, Bakan Yanık'a teslim edildi
Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi, Bakan Yanık'a teslim edildi
Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Hatay'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç için TBMM'de tören
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç için TBMM'de tören

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma