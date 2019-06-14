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BiTaksi’nin  Yolculuklar'ı ‘25 Milyonu’ Geçti

BiTaksi, kuruluşundan bu yana 25 milyon yolculuk gerçekleştirerek 150 milyon kilometreden fazla yol kat etti.

BiTaksi’nin  Yolculuklar'ı ‘25 Milyonu’ Geçti

BiTaksi, kuruluşundan bu yana 25 milyon yolculuk gerçekleştirerek 150 milyon kilometreden fazla yol kat etti.

14 Haziran 2019 Cuma 14:12
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BiTaksi’nin  Yolculuklar'ı ‘25 Milyonu’ Geçti

İSTANBUL- Aktif 13 bin sürücünün kayıtlı olduğu BiTaksi üzerinden ayda 1 milyon yolculuk yapılıyor. Geçen yılın Mayıs ayına göre bu yıl yolculuk sayısı ve kullanıcı sayısında yüzde 60’ın üzerinde artış gerçekleşti. 

2013 yılından bu yana 150 milyon kilometreden fazla yol kat eden BiTaksi, böylece dünyanın etrafını 4 bin defa dolaşmış oldu. İndirme sayısı 3,7 milyonu aşan uygulama, geride bıraktığı 6 yılın sonunda 6 milyon saatlik yolculuğa ulaştı

BiTaksi Kurucusu Nazım Salur; “BiTaksi’nin yolculuğu, Türk yazılımcılarımızın yoğun emeği sonucunda 6 yıl önce başladı. Her şeyden önce ülkemize, ekonomimize ve istihdama fayda sağlamak; kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak üzere çalıştık. BiTaksi ile şu anda kadar 25 milyonu aşkın yolculuğa dijital ev sahipliği yaptık.  Ayrıca dijital ödeme yöntemleriyle yapılan yolculuklar ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde yüzde 36’lık artış gösterdi” yorumlarında bulundu.

BiTaksi, 7/24 ulaşılabilen müşteri hizmetleri ve uygulama içerisindeki geliştirmelerle sürücülerin ve kullanıcıların daha iyi ve kaliteli hizmet alması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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