Biruni Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Biruni Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 52 Öğretim Üyesi alınacak.

Başvurular, 3 Haziran 2022 tarihine kadar online olarak Üniversite web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul

edilecek.

Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacak.