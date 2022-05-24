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Bingöl'de 29 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı

24 Mayıs 2022 Salı 15:40
Bingöl'de 29 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı

BİNGÖL - Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerce otobüsten indirilip sivil ve silahsız olarak şehit edilen 33 asker, törenle anıldı.

Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkisinde, 24 Mayıs 1993'te sivil ve silahsız şekilde otobüsle usta birliklerine seyahat ederken, PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp araçtan indirilen 33 asker kırsalda şehit edildi. Şehit askerlerin anısına, 10 yıl önce saldırının yapıldığı Bingöl-Elazığ kara yolunun 13'üncü kilometresindeki Anıttepe'de temsili mezarlardan oluşan anıt yapıldı. 33 şehit, olayın yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Vali Vekili Fatih Kaya, İl jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal ve bölge halkı da anmaya katıldı. İl Müftüsü Mustafa Topal'ın ettiği duaların ardından şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bırakıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Personel Teğmen Ahmet Genç, "Bingöl ili dağlık yapısı ve genel koşulları sebebiyle 80'li yıllardan beri PKK terör örgütü tarafından kullanılmaya uygun bir arazi olarak seçilmiştir. Bingöl, terörün ortaya çıkmaya başladığından beri sık sık gündeme gelmiş, çok sayıda askerini, polisini, öğretmenini, vatandaşını şehit vermiştir. Türkiye üzerinde çıkar sağlamak isteyen ülkelerin destek ve teşvikleriyle günümüze kadar silahlı terörist faaliyetlerini sürdüren örgüt, bugüne kadar yaklaşık 30 bin insanımızın ölümüne, rakamlarla ifade edilemeyecek kadar ekonomik kayba ve sosyal yaraların açılmasına neden olmuştur. Ancak bölücü terör örgütü tüm çabalarına rağmen hain emellerine ulaşamamıştır ve ulaşamayacaktır" dedi.

BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal da şehitleri unutturmamak için her yıl anma yaptıklarını söyledi.

DHA

Son Güncelleme: 24.05.2022 15:42
Anahtar Kelimeler:
33 AskerTörenAnmaBingölŞehit
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