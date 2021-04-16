Binbaşının mağduriyet isyanı

Haber: Serdar Erbekler

Jandarma Binbaşı Z.K., Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının 2018 yılından beri yürüttüğü soruşturma nedeni ile mağdur edildiğini öne sürdü. Kaya kendisine kumpas kurulduğunu ve BTK kayıtlarının değiştirilerek mağdur edildiğini iddia etti.

Kendisine kumpas kurulmasının birinci nedenin, 2010’daki Şemdinli olaylarında tanıklık etmesi olduğunu söyleyen Z.K., ikinci nedeninin ise 2014 ile 2015 yılları arasında FETÖ’nün en önemli aktörlerine karşı MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurularında bulunması olduğunu ifade etti. Davaya bakan bir başsavcının oda delilleri hiçe saydığını öne süren Z.K., “Sonradan elde ettiğimiz deliller ile de savcının amacının çok farklı olduğunu öğrendiğini anladık” dedi.

Jandarma Binbaşı Z.K., “Eski Başsavcı, maddi delilleri ve istihbarat kayıtlarını dikkate almayarak yanlış bir hukuksuzluğa imza attı” diye konuştu.

Başsavcının kendisine bağırarak gösterdiği resimler hakkında, “Bunlar FETÖ’cüdür diye ifade vermezsen seni hapse atarım diyerek tehdit ettiğini iddia eden Z.K., bunun sonucunda Ağrı M Tipi kapalı Cezaevinde 10 ay tutuklu kaldığını belirtti.

Z.K., başsavcının davaya bakan Ağrı Ağır Ceza Mahkeme Üyelerini de olumsuz etkilemeye çalıştığını, FETÖ’cüleri aklamaya çalıştığını iddia ederek bu durumu delilleri ile yetkili makamlara şikayet ettiğini dile getirdi.

Başsavcının bir yıl içinde tenzili rütbe alarak Manisa-Akhisar'a tayin olduğunu da kaydeden Z.K., bu kişinin nüfuzunu kullanıp sahte deliller üreterek Ağrı Ceza Mahkeme üyelerini etkilemeye devam ettiğini de ileri sürdü.