Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1164
ALTIN
518.981
DOLAR
8.4433
STERLİN
10.9650
EURO
9.8810
Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Ümit Milli Takım aday kadrosu...
Köksal Ekinci’den Cumhuriyet’e Özel Şarkı
Köksal Ekinci’den Cumhuriyet’e Özel Şarkı
Aşı karşıtı kampanyalar suç, cezası olmalı
Aşı karşıtı kampanyalar suç, cezası...
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri...
İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Binaların kolonlarını kesmek cinayettir”

İzmir’deki depremin ardından yıkılan binalar, kolonların kesildiğine dair iddiaları güçlendirdi. Binanın kolonuna müdahale edilemeyeceğini söyleyen İnşaat Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Recep Özay, “Kolonların kesilmesi mümkün değil, bunu yapmak cinayettir. Bina kolonlar sayesinde ayakta durur. Kolonlar ne kadar sağlam ve büyükse bina da o kadar sağlamdır” dedi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 11:26
9 Okunma
“Binaların kolonlarını kesmek cinayettir”

İSTANBUL - Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 109'a yükseldi. Yaralı 1036 vatandaştan 138'inin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor. Depremin ardından yıkılan binalar kolonların kesildiğine dair iddialarını da beraberinde getirdi. İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Recep Özay, depreme dayanıklı binaların nasıl olması gerektiğini anlatarak, zemin, beton ve demirin sağlamlığına dikkat çekti.
 

Yeni deprem yönetmeliğine göre 1999 yılında önce yapılan bütün binalar riskli çıktığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Özay, yıkılan binaların kolonların kesildiğini iddialarını da değerlendirdi.
 

“YEREL ZEMİN KOŞULLARI DİKKATE ALINMAMIŞ”

Binanın depreme dayanıklı tasarlanmasının önemine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Recep Özay, tasarlamanın yanı sıra iyi inşa edilmeyen yapılar da depreme dayanıklı değildir. Çizilen projeye uygun hareket edilmezse sonuç üzücü olur. O zaman depremde yıkılan binaların tasarımı yapılırken şartnamedeki yerel zemin koşulları dikkate alınmamış. Bu koşullar dikkate alınmadan inşa edildiği, malzeme kalitesi de düşük olduğu için binalar yıkılmış, hasar almış. Oysaki binalar yapılırken en kötü olasılık göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Binanın yıkılıp can kaybı olması en uzak ihtimal olmalıdır” dedi.
 

“ZEMİNİN SAĞLAMLIĞI BİNAYI AYAKTA TUTUYOR”

Gevşek, kumlu, balçıklı zeminlerin kötü olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Özay, “Zemin çok önemli, bina aldığı yükü zemine aktarır. Zemin sağlam olursa bina da sağlam olur. Kötü zeminde sağlam bina yapmak istiyorsanız önlem almalısınız. Gevşek, kumlu, çükür açtığınız zaman 2-3 metre sonra su çıkıyorsa, balçık zeminler kötüdür. Bu zeminlere 2 kata kadar önlemsiz bina yapılabilir. 2 katı geçtiği zaman mutlaka önlem almanız lazım. Zemin güçlendirmesi olduğu zaman risk azalıyor. Kazık çakılabilir, derin temel yapılabilir. Zemin ıslah edilebilir” diye konuştu.

“HERKES MÜTEAHHİT OLMAMALI”
 

Güçlendirme yapılan binanın yıkılmaması gerektiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Özay, “Acemice yapılan güçlendirme binanın sistemini de bozabilir. Ama bina çok zayıfsa güçlendirme de kurtarmayabilir. Herkes inşaat yapmamalıdır. İnşaat mühendisi değil, eğitimi yok ama inşaat işiyle uğraşıyor. Yasal düzenleme şart, herkes müteahhit olmamalıdır. Müteahhit olsa bile kurucu ortağı inşaat mühendisi olsun ve işin başında dursun” ifadelerini kullandı.
 

“BİNANIN KOLONUNA MÜDAHALE EDİLEMEZ”

Dr. Öğr. Üyesi Özay, “Kolonların kesilmesi mümkün değil, bunu yapmak cinayettir. Binanın kolonuna müdahale edilemez. Bina kolonlar sayesinde ayakta durur. Kolonlar ne kadar sağlam ve büyükse bina o kadar sağlamdır. Malzeme kötü olsun ama kolununuz büyükse binayı kurtarırsınız. Yeni deprem yönetmeliğine göre 1999 yılında önce yapılan bütün binalar riskli çıkıyor. Parsel değil ada ve mahalle bazlı kentsel dönüşüm yapılırsa daha iyi kentler kurabiliriz. Tarihi binaların dışındaki binaları dönüştürmeliyiz” dedi.
 

“BETONUN OYA GİBİ İŞLENMESİ LAZIM”

Konut yaparken beton ve demirin çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özay, “Dikkat etmeliyiz. En çok hasar betonarme binalarda oluyor. Beton ağır bir malzeme ezilme oluyor insanlarımızı kaybediyoruz. Beton endüstriyel bir ürün oldu, santrallerde yapılıp öyle dökülüyor. Önceden elle yerinde dökülüyordu o zaman hasar daha fazla oluyordu. Betonun özenerek dökülmesi lazım. Betonun üretilmesi, yerleştirilmesi, oya gibi işlenmesi gerekiyor. Beton kötü olursa içindeki demir de paslanır. Artık teknoloji ilerledi bunları konuşmamalıyız. Özellikle 1967 ile 1995 yılları arasında yapılan binalar risklidir” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bina KolonlarıİzmirDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi
91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, toprağa verildi
Vatandaşlarımız evlerine girene kadar buradayız
Vatandaşlarımız evlerine girene kadar buradayız
Bakan Kurum: 114 canımızı kaybettik
Bakan Kurum: 114 canımızı kaybettik
Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var
Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var
'Olası Marmara depreminde, tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir'
'Olası Marmara depreminde, tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir'
Aziz Akkuş'dan  Tapu Kadastro Bölge Müdürü Murat Çalık'a Ziyaret 
Aziz Akkuş'dan  Tapu Kadastro Bölge Müdürü Murat Çalık'a Ziyaret 
Bakan Kurum: "Ayda kızımız 83 milyonun kızı olacak"
Bakan Kurum: "Ayda kızımız 83 milyonun kızı olacak"
Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı
Alanya'da gezinti teknesi battı
Alanya'da gezinti teknesi battı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma