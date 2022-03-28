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BİLKENT Fen Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi alacak

28 Mart 2022 Pazartesi 14:32
BİLKENT Fen Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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