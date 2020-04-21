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Bilet iadeleri ile ilgili önemli gelişme!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Havayolu Yolcu Hakları'na ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile havayollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldık. Yaptığımız bu düzenleme ile vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler'' dedi.

21 Nisan 2020 Salı 12:20
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Bilet iadeleri ile ilgili önemli gelişme!

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının küresel ticarete yönelik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi. Önlemler sayesinde virüsle mücadelede önemli mesafe katedildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Tabi ki söz konusu salgının sosyo-ekonomik anlamda vatandaşa etkilerini azaltmak amacıyla da birçok sektöre yönelik tedbirleri aldık. Bu noktada en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen Sivil Havacılık sektöründe yaşanacak sıkıntıları da en aza indirmek için gerekli önlemler alındı" dedi. 

ÖDEMELER ÖTELENDİ

Bakan Karaismailoğlu, sivil havacılığa yönelik olarak öncelikle hava yolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti. Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından 3 ay sonrasına ertelendiğini bildiren Karaismailoğlu, böylece sektörün ödemesi gereken yaklaşık 38 milyon liralık borcunun ötelendiğini söyledi. Diğer hizmetlerin ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 oranında indirildiğini açıklayan Karaismailoğlu, hava yollarının Eurocontrol'e olan yaklaşık 30 milyon euro borcunun de ertelendiğini bildirdi.

İSTEYENLER BİLETİ AÇIĞA ALDIRACAK

Bakan Karaismailoğlu, tüm turistik faaliyetleri ile taşımacılık faaliyetleri iptal edilen sıcak hava balonu işletmelerinin de ruhsat ve temdit ödemelerine ait yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki alacakların 1 yıl ertelendiğini açıklayarak, şunları kaydetti:

"Havayolu Yolcu Haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile havayollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldık. Yaptığımız bu düzenleme ile vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler. Bilet ücret iadesi isteyen vatandaşlarımıza da havayolu firmaları tarafından uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içerisinde ödediği bilet ücretini iade alabilecek."

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluBilet Iadeleri
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