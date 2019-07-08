Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98637
ALTIN
258.814
DOLAR
5.7219
STERLİN
7.1697
EURO
6.4206
Usta Ozanlar Aynı Sahnede
Usta Ozanlar Aynı Sahnede
AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na tebrik ziyareti
AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na...
Eczacılar artık ‘9 Yıldızlı’ olacak
Eczacılar artık ‘9 Yıldızlı’ olacak
20 yıldır sönmeyen ateş, turizme katkı sunuyor
20 yıldır sönmeyen ateş, turizme...
Fenerbahçe bu sene zirve yarışı içinde olacaktır
Fenerbahçe bu sene zirve yarışı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, vakıf ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, vakıf ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:28
15 Okunma
Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

İSTANBUL - Bilal Erdoğan, '3. Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı İstişare Toplantısı'na katıldı.

Okmeydanı'nda bulunan Okçular Vakfı'ndan düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Türkiye'de az çok okçuluğu bilen kime sorarsanız, bu tarihi tekkenin okçuluk için ne kadar önemli olduğunu size muhakkak söyleyeceklerdir. Okçular Vakfı, geçtiğimiz 6 yılda Türkiye'de okçuluğun ciddi bir sıçrama yapmasına vesile oldu. Biz bütün başarının kaynağıyız iddiasında elbette değiliz. Ama okçuluğa ilgi çekmekte, daha çok insanın okçuluğa yönlenmesini sağlamakta, okçuluğun bir takım sistemsel sorunlarını çözmede öncülük ettiğimizi söylemeliyiz. Okçular vakfımızın sporcuları, yurt içi, yurt dışında müsabakalara katılmaya devam ediyorlar. Türkiye'de sadece okçuluk alanında değil, diğer spor dallarına örnek olacak bir yapılanmayı Okçular Vakfı kurmuştur" diye konuştu.

"DOĞRU BİLDİĞİMİZ İŞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bilal Erdoğan, "Maalesef işin içinde ben olduğum için muhtemelen bu işlere sağduyu ile selim bir akılla yaklaşmadan önyargıyla insanların bir takım ithamlarda bulunduğunu, iftira attığını biliyoruz. Ama biz burada doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, "Okçular Vakfı kurulduğundan buyana Türkiye'de okçuluk lisanslı sporcu ve kulüp olarak 4 katına büyüdüyse, uluslararası müsabakalarda madalya sayımız 5 katına kadar büyüdüyse, bunda muhakkak bizim katkımız oldu. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin okçulukta madalyayla buluşması olacak" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, "Çanakkale nasıl son 15 yılda Türkiye'nin yapı taşlarından bir tanesi olarak hak ettiği karşılığı toplumda bulduysa, Malazgirt'inde bu şekilde hak ettiği yeri bulması için Okçular Vakfı olarak biz mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"BAŞKA YERE TAŞINMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bir gazetecinin Okçuluk Vakfı'nın taşınacağı veya kapanacağı yönündeki sorusuna Bilal Erdoğan, "Yok öyle bir şey arkadaşlar. Buradayız işte" yanıtını verdi. Bunun üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, "Birileri buradan taşınmamızı istiyor olabilirler. Birilerini rahatsız ettiğimizin farkındayız. Okçular Vakfı 566 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han tarafından temelleri atılan ve ilelebet inşallah burada var olacak bir vakıftır. Başka bir yere taşınmamız söz konusu değildir" diye konuştu. Açıklamanın ardından Bilal Erdoğan, '3. Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı İstişare Toplantısı'na katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! PKK üst 7'lisinden biri ve Irak sorumlusuydu
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! PKK üst 7'lisinden biri ve Irak sorumlusuydu
Konya'da, 'Çiftlik Bank'ın tabelası ve temeli kaldı
Konya'da, 'Çiftlik Bank'ın tabelası ve temeli kaldı
Hakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
'Şahin' Lice'de yakalandı
'Şahin' Lice'de yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik telefon görüşmesi
İçişleri Bakanlığı: Hatay'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Hatay'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı
Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı
İDO Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası hattı seferlerine başladı
İDO Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası hattı seferlerine başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans