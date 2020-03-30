Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı
Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait...
Fatih Terim’in ardından Yusuf Günay da taburcu edildi
Fatih Terim’in ardından Yusuf Günay...
Fatih Terim taburcu edildi
Fatih Terim taburcu edildi
Göksel Gümüşdağ’ın sağlık durumu iyi
Göksel Gümüşdağ’ın sağlık durumu iyi
Liseye giriş sınavına koronavirüs etkisi
Liseye giriş sınavına koronavirüs etkisi
İş fırsatları için hemen tıkla!

BİK Ortak Manşet Çağrısı İçin Basına Teşekkür Etti

Basın İlan Kurumu (BİK),  COVID-19 virüs salgınına karşı mücadelede üzerine düşen görevi tüm zorluklara rağmen yerine getiren Türk basınına “Evde Kal, Sağlıkla Kal” ortak manşet çağrısında bulunmuştu. BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Türkiye genelinde bu çağrıya uyan bütün gazetelere teşekkür etti.

30 Mart 2020 Pazartesi 18:32
2 Okunma
BİK Ortak Manşet Çağrısı İçin Basına Teşekkür Etti

Basın İlan Kurumunun "Evde Kal, Sağlıkla Kal" çağrısına uyan gazeteler, bugün ortak manşetle yayınlandı.

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde gazetelere ve basın çalışanlarına seslenerek, “Koronavirüs pandemisiyle mücadelede en önemli unsurlardan biri, doğru bilgilendirilmeydi. Devletimiz bu konuda tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele yürütüyor. İlgili bütün bakanlıklar ve kurumlar ciddi işbirliği içinde çalışıyor. Toplumun her kesimi istisnalar dışında salgınla baş etme noktasında büyük gayret ve fedakarlık gösteriyor.

Biz de Basın İlan Kurumu olarak, yerel ve ulusal yayın yapan gazetelerimize “Evde Kal, Sağlıkla Kal” sloganlı ortak manşetle çıkma çağrısında bulunduk. Amacımız, küresel salgınla mücadelede hayati önem arz eden tedbirlerin geniş kitlelere duyurulmasıydı.

Virüsle mücadeleyi, mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve uygulanacak kuralları toplumun her kesimine, en doğru bir biçimde ulaştırmak için gayret eden yazılı basınımız bu çağrımıza olumlu karşılık verdi. Türkiye’nin her köşesine ulaşan gazetelerimiz çağrımıza uyarak “Evde Kal, Sağlıkla Kal Türkiye” dedi.

Çağrımıza destek veren, her zaman olduğu gibi halkımızı bilgilendirme konusunda üzerine düşen sorumluluk ve vazifeleri hakkıyla yerine getiren yazılı basınımıza ve fedakar basın emekçilerine teşekkür ederiz.

Sağlıklı günlere ve her zamankinden daha güçlü bir Türkiye’ye en kısa zamanda erişmek üzere.” ifadeleriyle teşekkür etti.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.03.2020 18:37
Anahtar Kelimeler:
Sağlıkla KalTürkiye GeneliBütün GazetelerEvde KalBİK Genel Müdürü Rıdvan DuranCOVID19 Virüs SalgınıBasın İlan Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'ya üst düzey darbe; Nazife Bilen etkisiz hale getirildi
PKK'ya üst düzey darbe; Nazife Bilen etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 EYP etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 EYP etkisiz hale getirildi
Umreden dönenler bir hafta daha karantinada kalacak
Umreden dönenler bir hafta daha karantinada kalacak
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanların 2 aylık taksit ödemeleri ertelendi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanların 2 aylık taksit ödemeleri ertelendi
İHH, Suriye’de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor
İHH, Suriye’de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor
Denizde sürüklenen göçmenler kurtarıldı
Denizde sürüklenen göçmenler kurtarıldı
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
“Koronavirüs ile birlikte ulus devletler yeniden sahneye dönüyor”
“Koronavirüs ile birlikte ulus devletler yeniden sahneye dönüyor”
Hüseyin Kıran`dan Yazıcıoğlu’nun Vefatının Ölüm Yıl Dönümü Mesajı
Hüseyin Kıran`dan Yazıcıoğlu’nun Vefatının Ölüm Yıl Dönümü Mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı