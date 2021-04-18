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Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

18 Nisan 2021 Pazar 09:50
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Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;

Beykent Üniversitesi’ne, aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 17.04.2021 17:02
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