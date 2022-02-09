'Beyaz cennet'te kaybolanlar, termal dronla bulunuyor

Kayakçının olduğu değerlendirilen bölgede termal dron ile arama başlatıldı.

Dron ile kayakçının bulunduğu nokta belirlendi. Daha sonra kurtarılan kayakçının, sağlık kontrolünün ardından oteller bölgesine götürülmesiyle tatbikat sona erdi.

ULUDAĞ'DA 1 AYDA 307 OLAYA MÜDAHALE ETTİLER

Uludağ'da 15 personelden oluşan 2 timde görev yapan JAK timleri, her türlü iklim koşulundaki çalışmalar için Ankara'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nda özel olarak eğitiliyor.

Bursa kent merkezi ile ilçeler ve çevre illerdeki olası afet olaylarında da etkin rol oynayan JAK timleri, kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Yaralanma, mahsur kalma ve kayıp olaylarına, 11 kar motoru ve 2 UTV ile anında müdahale eden JAK timleri, 2022'nin Ocak ayında 197'si yaralanma, 110'u mahsur kalma olmak üzere toplam 307 olaya müdahale etti.