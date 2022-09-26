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Best of Rumeli Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Her yıl düzenlenen Best Of Rumeli Ödülleri, 2022 yılında sahiplerine kavuşuyor. 17 kategoride, 105 adayın yer adlığı aday listesi de açıklandı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 11:32
Best of Rumeli Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Her yıl düzenlenen Best Of Rumeli Ödülleri, 2022 yılında sahiplerine kavuşuyor. 17 kategoride, 105 adayın yer adlığı aday listesi de açıklandı. Web sitesi üzerinden sizler de tüm kategoriler için oylarınızı kullanabilir, Best Of Rumeli ödüllerini kazanacak kişileri belirlemede rol alabilirsiniz.

25 Eylül tarihine kadar oylar kullanılabilir. Ödül töreni; 3 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da Cemal Reşit Rey Salonu’nda Rumeli’nin en beğenilen sanatçı, sporcu, akademisyen ve basın mensuplarının ödül dağıtım galası düzenlenecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Best Of RumeliBest Of Rumeli Ödülleri
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