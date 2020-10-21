Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1213
ALTIN
485.379
DOLAR
7.8215
STERLİN
10.3072
EURO
9.2842
Kameraları Çok Sevdi
Kameraları Çok Sevdi
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Tiyatroculardan Hatay’a Destek
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
Uyanış; Final sahnesiyle nefesleri kesti
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
 Aydilge: ''En Büyük Ödül Aşk''
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
ASLI GÜNGÖR’DEN “MELEKLERİN YOLU”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bekir Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci ve yazar Bekir Coşkun (75) memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları ve alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 14:57
7 Okunma
Bekir Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA - Üç yıldır kanser tedavisi gören Bekir Coşkun'un cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından kara yoluyla memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Bugün yakınları ve sevenleri tarafından Bekir Coşkun’un cenazesi hastane morgundan alınarak, doğum yeri olan Tülmen Mahallesi'ne getirildi. Cenaze töreninin yapıldığı mahallenin girişine Bekir Coşkun’un fotoğrafıyla ‘Unutmayacağız’ yazılı pankart asıldı. Tülmen Camisi'nde kılınan cenaze namazı sırasında Andree Coşkun da eşinin fotoğrafını elinden bırakmadı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi'nin de aralarında olduğu bazı kişi ve kuruluşlar tarafından çelenk gönderildi. Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı olan Coşkun’un cenazesi yakınları ve sevenleri tarafından alkışlar eşliğinde mahalle mezarlığında defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Ve Yazar Bekir CoşkunBekir CoşkunSon Yolculuğuna Uğurlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi
Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi
'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'
'KKTC halkı, Akıncı'ya tarihi cevap verdi'
Ali Erbaş: "Bir an önce hıyanetten kurtulmamalılar"
Ali Erbaş: "Bir an önce hıyanetten kurtulmamalılar"
'Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz gülüyor'
'Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz gülüyor'
Üzeyir Çakmaktaş’tan Beklenen Açıklama Geldi
Üzeyir Çakmaktaş’tan Beklenen Açıklama Geldi
TSK için yetiştirilen köpekler, zorlu eğitim sürecinden geçiyor
TSK için yetiştirilen köpekler, zorlu eğitim sürecinden geçiyor
Kanuni'ye Deniz Kuvvetleri gemileri eşlik ediyor
Kanuni'ye Deniz Kuvvetleri gemileri eşlik ediyor
Çakıcı, Ağar, Eken, Alan bir araya geldi
Çakıcı, Ağar, Eken, Alan bir araya geldi
'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'
'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma