Bayramiç'te 10 Kasım töreninin erken başlatılmasına soruşturma

(Çanakkale), (DHA)

Bayramiç ilçesi Yıldırım Akbulut Meydanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Bayramiç Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Saatler 09.00'u gösterirken sirenler çalmaya başladı. Saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. Hatanın anlaşılması üzerine Kaymakam Sercan Gökdemir'in uyarısıyla saat 09.05'te ikinci kez sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından alandaki vatandaşlar olayı protesto etti, organizasyonu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepki gösterdi.

Gazi Adem Kaya, Kaymakam Gökdemir'e yüksek sesle seslenerek, "Yaşanan bir rezalet kaymakam bey, bunun sorumlularını görevden alın. Bu olayı CİMER'e şikayet edeceğim" dedi. Birçok vatandaşta bağırarak olayı protesto etti.

Bayramiç Kaymakamlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81'inci yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programında, 09.05‘te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

‘ANMA’ YERİNE ‘BAYRAM’ İFADESİ KULLANILMIŞTI

Geçen hafta ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında okullara gönderdiği resmi yazıda, 10 Kasım için 'anma' yerine 'bayram' ifadesini kullanmış, ardından bu hatanın sehven yapıldığını açıklamıştı. Ancak Kaymakamlık tarafından bu olayla da ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü anma töreninin, olması gerekenden erken başlatılmasıyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüzce, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Çelenk Sunma Programında, çelenkler sunulup saat 09.05 olması beklenirken, Anma Komitesi kararıyla görevlendirilen tören yöneticisinin 'Bayrak Flama Al ve Dikkat' komutu gelmeden saat 09.02 sularında siren belediye personeli tarafından çalınmıştır. Akabinde program olması gerektiği gibi saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın söylenmesiyle devam etmiştir. Anma Komitesi kararı gereği, siren çalınması ve ses sistemi ile ilgili sorumluluk Bayramiç Belediyesi'ne aittir. Bu esnada programı hazırlayan okul müdürümüz tarafından olaya anında müdahale edilmiş ve siren sesi kapatılarak anma töreni saat 09.05'te normal seyrinde icra edilmiş ve program esnasında başka herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Program esnasında yaşanan olumsuzlukla ilgili Müdürlüğümüzün herhangi bir hatası söz konusu değildir. Oluşan hassasiyet nedeniyle aziz milletimizden özür diliyor, aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz."

BAYRAMİÇ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninin olması gerekenden 5 dakika önce başlaması nedeniyle Kaymakam konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de resmi internet sayfasından kendilerinin olay ile ilgili hatalarının olmadığını açıklamıştı. Bir açıklama da Bayramiç Belediyesi'nden yapıldı. Bayramiç Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Mert Uygun, olaylardan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sorumlu olduğunu ileri sürerek, 'Kamuoyuna duyurulur' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yıldönümü anma ve çelenk sunma programı, 10 Kasım 2019 günü Yıldırım Akbulut Meydanı'nda, Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir. Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören alanında bayrak ve flama alınmasının hemen ardından belediye hoparlörlerinden 2 dakika siren çalınması Belediye Başkanlığımıza bildirilmiştir.

Ancak saat 09.00’u gösterirken, kürsüde bulunan tören sunucusu tarafından ‘siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşına davet ediyorum’ anonsu yapılmıştır. Hafta içinde yaşanan ve ülke gündemimizde de geniş yer tutan ve hepimizi üzen Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ’10 Kasım bayramı’ rezaleti sonrası, Bayramiç halkının yoğun katılımı ile gerçekleşen törende, saatin daha 09.00 olmasına rağmen, siren sesi ve saygı duruşuna davet edilmesi meydanda şaşkınlığa ve halkın tepkisine neden olmuştur. Protokol üyeleri dahi kol saatlerini göstererek zamanın gelmediği konusunda görevlileri uyarmaya çalışmıştır. Ancak bu esnada kürsüden yapılan daveti bekleyen meydandaki jandarma araçları siren çalmaya başlamıştır. Jandarma araçlarından çalan siren seslerini duyan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli yaklaşık 15 saniye tereddütte kaldıktan sonra ‘bayrak ve flama al’ talimatı vermiştir ve meydandaki tüm okullar bayrak flama almıştır. Bayrak ve flama alınmasının ardından kararlaştırıldığı gibi belediye hoparlörlerinden de siren çalınmaya başlamıştır. Meydana gelen olay, Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin tören kürsüsünden saat 09:00’da ‘siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşına davet’ anonsu yapması, anonsu duyan jandarma araçlarının siren çalmaya başlaması, ortaya çıkan krizi yönetemeyen ve anlık hatalı karar veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin panik ile bayrak ve flama talimatı vermesi, bayrak ve flamayı takip etmesi ve ardından sireni çalması talimatı alan belediye personelinin verilen talimata uymasından ibarettir. Ancak Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma henüz bitmeden Bayramiç halkının çok büyük bir katılımla meydanda bulunmasına ve her şeyin halkın ve devlet erkanının gözü önünde yaşanmasına rağmen, ‘siren çalınması ve ses sistemi’ sorumluluğunun Bayramiç Belediyesinde olduğu ve kendilerinin hiçbir hatası olmadığı’ şeklindeki basın açıklaması ile tüm saygınlığını ve inanılırlığını kaybetmiştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yıldönümü anma ve çelenk sunma töreni sırasında meydana gelen tüm olumsuzlukların tek sorumlusu Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür. Belediyemizin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatını yerine getirmek dışında olayda herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ardı ardına yarattığı skandalların sorumluluğunu Bayramiç Belediyesinin üzerine yıkamaz. Meydana gelen olayla ilgili üzüntümüzü kamuoyuyla paylaşır, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bu vesileyse bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anarız."