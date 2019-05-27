Bayram Trafiğinde Kazalara Dikkat!

İSTANBUL- İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkemizde yaşanan trafik kazalarında meydana gelen can kayıplarında 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 13’lük bir azalma yaşanmasına rağmen, maddi hasara yol açan trafik kazaları halen toplam trafik kazaları içinde en yüksek oranı oluşturuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmet Başkanlığı’nın araştırması, 2018 yılında gerçekleşen toplam 428.074 trafik kazasının 241.652’sinin maddi hasarlı kaza olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak düzenlediği maddi hasarlı kazaların sayısı bu rakamı daha da artırıyor. Trafik Hizmet Başkanlığı’nın 2019 yılına ilişkin verdiği istatistikler, bu trendin 2019 yılında da sürdüğünü ortaya koyuyor.

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünün gerçekleştirdiği Bayram Tatillerinin Trafik Kazalarına Etkileri araştırması da ülkemizde trafik kazalarının özellikle bayram tatili dönemlerinde artış gösterdiğini kaydediyor. Söz konusu kazaları dikkate alan sürücülerin bayram tatilleri öncesinde internet arama motorlarında trafik sigortası ve kasko seçeneklerini araştırdıkları gözlemleniyor.

"Bayram tatili öncesi aracınızın bakımını yaptırın"

Trafik kazalarına ilişkin sayısal verilerin trafik sigortası ve özellikle kasko yaptırmanın önemine işaret ettiğini söyleyen Elif Aksoy Yenidünya, “Trafik kazalarında en yüksek oranı oluşturan maddi hasarlı kazalara karşı araç sahiplerinin kendilerini ve araçlarını güven altına almaları gerekiyor. Bu doğrultuda araç sahipleri kendilerine en uygun trafik sigortası ve kasko seçeneklerini araştırmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Haber: Elif Hayvalı