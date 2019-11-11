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Batman'da PKK'lıların kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonu, Vali Hulusi Şahin'in de takip ettiği belirtildi.

Batman'da PKK'lıların kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonu, Vali Hulusi Şahin'in de takip ettiği belirtildi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 17:43
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Batman'da PKK'lıların kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi

BATMAN - İçişleri Bakanlığı'nca Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik 9 Ekim günü başlatılan 'Kıran-2' operasyonu' kapsamında Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hasankeyf ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonun Vali Hulusi Şahin'ın takibiyle yapıldığı belirtilerek, açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı’nca sözde 'Mava' alanında 9 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlatılan 'Kıran-2 Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan' operasyonu kapsamında 20 jandarma özel harekat timiyle arama tarama faaliyeti icra etti. Valimiz Hulusi Şahin tarafından da Karakaş üs bölgesinden takip edilen operasyon kapsamında 4 sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınaklarda tuzaklanmış vaziyette RPG-7 antitank roketi, 20 kilo patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

DHA

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Batman
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