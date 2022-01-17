Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,085.76
ALTIN
786.68
DOLAR
13.44
STERLİN
18.37
EURO
15.35
Wombhobby Kişiye Özel Sayılarla Boyama Hobi Ürünleri
Wombhobby Kişiye Özel Sayılarla Boyama...
Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti
Uyarzeytincilik.com Zeytinin Başkenti
Medikal Dolap Ameliyat Formaları
Medikal Dolap Ameliyat Formaları
Özel hastane ruhsatı ihaleyle satılacak
Özel hastane ruhsatı ihaleyle...
Bismil’de taksi plakaları kiraya verilecek
Bismil’de taksi plakaları kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı

17 Ocak 2022 Pazartesi 15:08
17 Okunma
Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Batman'da 1440 personelle 'Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kış üslenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ile güven ortamını pekiştirmek amacıyla Batman'da 'Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BatmanEren Kış14 Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzman çavuş, el bombasının kazara patlamasıyla şehit oldu
Uzman çavuş, el bombasının kazara patlamasıyla şehit oldu
Isıtma Sistemlerinde Yenilikçi Hizmet: Isıtmax
Isıtma Sistemlerinde Yenilikçi Hizmet: Isıtmax
Doğal Kozmetik Ürünleri ve Sporcu Besinleri için Yeşilmarka
Doğal Kozmetik Ürünleri ve Sporcu Besinleri için Yeşilmarka
Akıllı Telefondan Robot Süpürgeye Birçok Ürün Easycep’te
Akıllı Telefondan Robot Süpürgeye Birçok Ürün Easycep’te
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı
Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı
Özel hastane ruhsatı ihaleyle satılacak
Özel hastane ruhsatı ihaleyle satılacak
Bismil’de taksi plakaları kiraya verilecek
Bismil’de taksi plakaları kiraya verilecek
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma