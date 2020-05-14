Başkan Samancı, Ağrı Valisi Süleyman Elban`a Teşekkür Etti 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı, Kanal7haber Müdürü Gazeteci Abdullah Yiğit `e Ağrı Valisi Süleyman Elban ` a yetiştiriciler adına teşekkür ederek açıklamalarda bulundu.



Başkan Samancı, Ağrı Valiliğimizin yapılan değerlendirme sonucunda Hayvan Pazarının 14 Mayıstan itibaren haftada iki gün ( Pazartesi - Perşembe ) olmak üzere açılmasına karar verilmiştir. Bu karardan dolayı Valimiz Sayın Süleyman Elban ` a yetiştiricilerimiz adına çok teşekkür ederim. Şükranlarımı arz ederim. Hayvan pazarı yetiştiricilerimizin can damarıdır. Dedi.