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Başkan Samancı, Ağrı Valisi Süleyman Elban`a Teşekkür Etti 

Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı,  Kanal7haber Müdürü Gazeteci Abdullah Yiğit `e Ağrı Valisi Süleyman Elban ` a yetiştiriciler adına teşekkür ederek açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2020 Perşembe 10:22
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Başkan Samancı, Ağrı Valisi Süleyman Elban`a Teşekkür Etti 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Nuri SamancıKanal7haber Müdürü Gazeteci Abdullah Yiğit `e Ağrı Valisi Süleyman Elban ` a yetiştiriciler adına teşekkür ederek açıklamalarda bulundu.


Başkan Samancı,  Ağrı Valiliğimizin yapılan değerlendirme sonucunda Hayvan Pazarının 14 Mayıstan itibaren haftada iki gün  ( Pazartesi - Perşembe ) olmak üzere açılmasına karar verilmiştir.  Bu karardan dolayı Valimiz Sayın Süleyman Elban ` a yetiştiricilerimiz adına çok teşekkür ederim. Şükranlarımı arz ederim. Hayvan pazarı yetiştiricilerimizin can damarıdır. Dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KoyunKeçiYetiştiricilerBirliğiBaşkanMehmet Nuri SamancıKanal7haber
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