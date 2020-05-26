BAŞKAN MENGENE’DEN RAMAZAN BAYRAM MESAJI

Dini ve Milli Bayramların, sosyal hayatımızda çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Mengene şunları ifade etti;

“Milletimizin Milli ve Manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, birlik ve beraberliği sağlayan, dostluk, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdendir bayramlar.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çok farklı bir Ramazan Bayramı yaşayacağız. Çocuklar neşe ile kapımızı çalmayacak, büyüklerimizin ellerinden hürmetle öpemeyecek, sarılıp kucaklaşamayacağız belki ama sabredeceğiz. Biliyoruz ki güzel günleri çok yakında yeniden yaşayacağız.

Tarih'te büyük zorlukların üstesinden, güçlü Devlet, Millit ve Medeniyet dayanışmasıyla geldik. Bu zorlu sürecinde üstesinden de el birliğiyle geleceğiz. Daha güzel ve sağlıklı günlere kavuşmak amacıyla alınan tüm önlemlere özenle uymaya dikkat edelim.

Devletimizin birliği ve Milletimizin huzuru için Şehit olan bütün Mehmetçiklerimize ve hayatımı kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, Gazilerimize ve hastalarımıza acil şifalar dilerim.

Bu vesileyle, Ramazan Bayramı'nızı en kalbi duygularla tebrik eder, mübarek Ramazan Bayramının kardeşliğimizi, dostluğumuzu, sevgi, saygı ve muhabbetimizi pekiştirmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.”