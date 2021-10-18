BASIN YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ " YENİ ÇAĞRI " GAZETESİ OKUYOR!

BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN ve ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sitesinde Türkiye’de internetten en çok okunan gazeteler arasında ‘’ YENİ ÇAĞRI GAZETESİ ‘’ yer aldı

Yeni Çağrı Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdullah Akosman , diğer yazarlarımız ve Nihat İlikcioğlu’nunda yazmış olduğu yazılarıyla okurlarına buluşturmaya devam ediyor…

Değerli okurlarımıza ve seçkin yazarlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız

Yeni Çağrı Gazetesi

İmtiyaz Sahibi

Abdullah Akosman

https://www.yenicagri.com

Yeni Çağrı Gazetesi

Köşe Yazarı

Nihat İlikcioğlu

https://www.yenicagri.com

https://www.yenicagri.com/ profil/168/nihat-ilikcioglu

Tel. 0 532 764 44 48