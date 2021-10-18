BASIN YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ " YENİ ÇAĞRI " GAZETESİ OKUYOR!

BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN ve ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sitesinde Türkiye’de internetten en çok okunan gazeteler arasında ‘’ YENİ ÇAĞRI GAZETESİ ‘’ yer aldı
Yeni Çağrı Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdullah Akosman , diğer yazarlarımız ve Nihat İlikcioğlu’nunda yazmış olduğu yazılarıyla okurlarına buluşturmaya devam ediyor…
Değerli okurlarımıza ve seçkin yazarlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız
Yeni Çağrı Gazetesi
İmtiyaz Sahibi
Abdullah Akosman
Yeni Çağrı Gazetesi
Köşe Yazarı
Nihat İlikcioğlu
https://www.yenicagri.com/
Tel. 0 532 764 44 48