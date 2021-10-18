Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417.7
ALTIN
529.38
DOLAR
9.3183
STERLİN
12.8097
EURO
10.8389
Çorum İl Özel İdaresi’nden araç satışı 
Çorum İl Özel İdaresi’nden...
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim...
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü...
‘Harrani’ buğday tohumluk üretim hakkı verilecek
‘Harrani’ tohumluk hakkı verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

BASIN YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ " YENİ ÇAĞRI " GAZETESİ OKUYOR!

18 Ekim 2021 Pazartesi 14:23
18 Okunma
BASIN YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ " YENİ ÇAĞRI " GAZETESİ OKUYOR!

BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN ve ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sitesinde Türkiye’de internetten en çok okunan gazeteler arasında ‘’ YENİ ÇAĞRI GAZETESİ ‘’ yer aldı

Yeni Çağrı Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdullah Akosman , diğer yazarlarımız ve Nihat İlikcioğlu’nunda yazmış olduğu yazılarıyla okurlarına buluşturmaya devam ediyor…

Değerli okurlarımıza ve seçkin yazarlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız 

Yeni Çağrı Gazetesi 

İmtiyaz Sahibi 

Abdullah Akosman 

https://www.yenicagri.com 

Yeni Çağrı Gazetesi 

Köşe Yazarı

Nihat İlikcioğlu

https://www.yenicagri.com 

https://www.yenicagri.com/profil/168/nihat-ilikcioglu 

Tel. 0 532 764 44 48 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük
Binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
Binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir
Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir
Bakan Soylu: Yeni nesil GAMER çalışmalarına başladık
Bakan Soylu: Yeni nesil GAMER çalışmalarına başladık
Çanakkale Köprüsü altından özel planlama ile geçirilecek
Çanakkale Köprüsü altından özel planlama ile geçirilecek
Adana'da Cono aşiretine 500 polis ile hava destekli operasyon: 30 gözaltı kararı
Adana'da Cono aşiretine 500 polis ile hava destekli operasyon: 30 gözaltı kararı
Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası
Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı'ndan kan bağışı kampanyasına destek
Cumhurbaşkanlığı'ndan kan bağışı kampanyasına destek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma