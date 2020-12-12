Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1371
ALTIN
465.001
DOLAR
7.8366
STERLİN
10.3973
EURO
9.4926
Batalla'nın heykeli tesislerin girişine konuldu
Batalla'nın heykeli tesislerin girişine konuldu
Plastik kullanımı erkeklerde kısırlığa neden oluyor
Plastik kullanımı erkeklerde kısırlığa neden...
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor
Milli sporcu, asker harçlığı için...
Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi oldu
Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi...
"Şiddet öğrenilen bir davranış"
"Şiddet öğrenilen bir davranış"
İş fırsatları için hemen tıkla!

Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Resmi ilan ve reklamlar ile özel ilanların Türkiye’nin ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınına ilişkin usul ve esasları kapsayan “Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren Yönetmelikle Kurumun ilan portalı, resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerle birlikte resmi ilanların yayın mecrası haline geldi.

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:10
3 Okunma
Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Ülkemizde mevzuat hükümleri uyarınca yayınlanan resmi ilanların, fikir ve görüş farkı aramaksızın 195 Sayılı Kanunun verdiği yetkiyle gazetelerde yayınına aracılık eden Basın İlan Kurumu, teknolojik gelişmeler doğrultusunda resmi ilanları ilan.gov.tr internet sitesi ile elektronik ortama taşımıştı.

Kurum Genel Kurulunca daha önce kabul edilen Resmî İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği ile resmi ilanların, yayınlama hakkı olan gazetelerin internet sitelerinde de duyurulması zorunluluk haline gelmişti. Resmi ilanların gazeteler ve gazetelerin internet sitelerinde dijital pano (widget) uygulaması üzerinden duyurulmasıyla resmi ilanların daha geniş kitlelere ulaştırılması, hedef kitle ve kamuoyuna etkili bir şekilde şeffaflık prensibi çerçevesinde duyurulması ve özellikle ihale süreçlerinde rekabet ortamının sağlanması hedeflendi.

Resmi ilanların asli yayın mecrası gazeteler olmasına karşılık, Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilanların dijital ortamda duyurulmasını sağlayan Kurumun ilan portalı ilan.gov.tr, 195 Sayılı Kanunun 29. maddesi kapsamındaki resmi ilanlar arasında yer alan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 288. maddesinde belirtilen konkordato ve mühlet ilanları ile çeşitli yönetmeliklerle çevrimiçi ortamda duyurulması gereken ilanlar için yeni bir yayın mecrası haline geldi.

Resmi ilan ve reklamlar, elektronik ortamda etkin bir şekilde duyuruluyor

Bunun üzerine Kurum Genel Kurulunca alınan kararlarla, gazeteler, resmi ilan sistemi içerisinde devam ederken, yapılan tüm bu değişikliklerdeki amaç, gazeteleri resmi ilan mekanizması dışında bırakmak yerine teknolojik gelişmeler de gözetilerek mevcut sistemin muhafazası ile birlikte gazeteleri geleceğe hazırlamak olarak belirlendi.

İletişim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler ışığında resmi ilan ve reklamların elektronik ortamda etkin bir şekilde duyurulması ve Kurum olarak elektronik ortamın sağladığı kolaylıklardan ve fırsatlardan yararlanılması bağlamında kabul edilen Yönetmelik, Kurumun resmi ilanların daha çok kişiye ulaştırılması hedefinde önemli bir adım olacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı, gazetelerde ve elektronik ortamda yayınlatılan resmi ilanları tek çatı altında toplayarak resmi ilanlarla alakalı farkındalık oluşturmakta ve resmi ilan yayınının asıl gayelerinden biri olan kamuoyuna duyurulma hedefinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Yaygın, bölgesel ve yerel gazetelerde Basın İlan Kurumu aracılığıyla 81 ilde yayınlatılan yüzlerce resmi ilan, gazeteler ve aynı gazetelerin çevrimiçi yayınlarında ve Kurumun ilan portalında yayınlatılmakta.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 18 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği, ilan portalında resmi ilanların yayınına ilişkin esasları, özel ilanların yayınına ilişkin esasları ve kullanım koşulları gibi ana başlıkları kapsıyor.

Yönetmelik metni:

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201212-7.htm

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.12.2020 15:17
Anahtar Kelimeler:
Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Emniyet 'pandemi yardımı' dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı
Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı
Zonguldak'ta boyu küçük hamsi avlayan 4 tekneye 200 bin lira ceza
Zonguldak'ta boyu küçük hamsi avlayan 4 tekneye 200 bin lira ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardılar
PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu
PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Antalya şehidini uğurladı
Antalya şehidini uğurladı
"Türksat 5A'yı bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz"
"Türksat 5A'yı bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz"
DİSK'ten vergi dairesi önünde açıklama
DİSK'ten vergi dairesi önünde açıklama

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma