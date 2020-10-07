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BAŞARILI USTA GAZETECİ ABDULLAH YİĞİT `E ÖDÜL 

Pandemiye rağmen yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı 15 Temmuz Federasyonu Tarafından ödüle layık görüldü.

07 Ekim 2020 Çarşamba 11:49
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BAŞARILI USTA GAZETECİ ABDULLAH YİĞİT `E ÖDÜL 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ödülü Ankara` da 15 Temmuz Federasyonu Genel Merkezinde 15 Temmuz Federasyonu Divan Kurulu Başkanı Genç Girişimci İş Adamı Aziz Akkuş Tarafından Kral Gazeteci Abdullah Yiğit `e takdim edildi.

Akkuş, Ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu başarılı haberlerden dolayı ülkemizi Temsil Usta Gazeteci Sayın Abdullah Yiğit `e bir ödül değil bin ödül layıktır. Milliyetçi duruşu ile her zaman Cumhur İttifakını destekleyen bir Gazeteciye ödül vermek çok güzel Bizde 15 Temmuz Federasyonu olarak Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e ödül vermek için karar vermiştik. Bugün genel merkezimizde ödülü takdim ettik hayırlı uğurlu olsun başarılar diliyorum. 

Yiğit, 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Sayın Emre Şahin ve Divan Kurulu Başkanı Sayın Aziz Akkuş `un yapmış olduğumuz başarılı çalışmalarından dolayı bizlere vermiş olduğu ödülden dolayı teşekkür ediyorum dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PandemiFederasyonDivan KuruluAziz AkkuşAbdullah YiğitGazeteci
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