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Bartın Kurucaşile Belediyesi Zabıta alacak

12 Şubat 2022 Cumartesi 10:21
Bartın Kurucaşile Belediyesi Zabıta alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kurucaşile Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları
taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

İlanda belirtilen başvuru belgelerini 21/03/2022-24/03/2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:00 arasında) Kurucaşile İlçesi Şile Mahallesi Bayraktar Sokak No: 2 adresinde Kurucaşile Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 12.02.2022 10:23
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