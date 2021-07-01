Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1356
ALTIN
495.781
DOLAR
8.7005
STERLİN
12.0175
EURO
10.3082
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15...
Marmara Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
Marmara Üniversitesi 70 Öğretim...
İŞKUR Çevrimiçi Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı İhalesi
İŞKUR Çevrimiçi Paydaş Bilgilendirme...
Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 35...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden İhaleye Davet
Tapu ve Kadastro Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bartın'da batık geminin bulunduğu alana çelenk bırakıldı

01 Temmuz 2021 Perşembe 13:04
11 Okunma
Bartın'da batık geminin bulunduğu alana çelenk bırakıldı

BARTIN - Bartın'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla, İnkum Sahili'nde 17 Ocak'ta batan kuru yük gemisinin bulunduğu bölgeye çelenk ve karanfil bırakıldı.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, 17 Ocak günü Bartın İnkum sahilinin 1 mil açığında ikiye bölünüp, battı. Gemideki 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı. 3 kişinin cesedi bulunurken, 3 denizciye ise ulaşılamadı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Bartın Limanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bartın Liman Başkanı Mehmet Akif Arslansoy konuşma yaptı. Daha sonra römorkör ile denize açılan Bartın Vali Yardımcısı Adem Topaca, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve protokol üyeleri gemi batığının bulunduğu alana çelenk ve karanfil bırakarak, ölen denizcileri andı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınBatık Gemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Brezilya'da teslim oldu
'Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Brezilya'da teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık
DNA Barkodlama yöntemiyle bitkilere kimlik veriliyor
DNA Barkodlama yöntemiyle bitkilere kimlik veriliyor
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı 2 terörist yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı 2 terörist yakalandı
Son sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi 
Son sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi 
DİKKATLİ OLMALIYIZ
DİKKATLİ OLMALIYIZ
SMA Tip 1 kas hastası Ali Ürün için kampanya sürüyor
SMA Tip 1 kas hastası Ali Ürün için kampanya sürüyor
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı
Avrupa’nın en sosyal ülkesi Danimarka
Avrupa’nın en sosyal ülkesi Danimarka

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma