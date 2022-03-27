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BANKA MÜŞTERİLERİNE YÜZDE 100 SİGORTA İMKANI SAĞLIYOR

Titanium Capital Fund'ın Başkanı, American University of Europe (AUE) Mütevelli Heyeti Başkanı olan Dr. Henry Abdo, ABD'deki büyük banka projesi ile ilgili bilgi verdi. Titanium Capital Fund'ın başarısının ardından ortaklardan gelen büyük talebe yanıt olarak, merkezi ABD'de bulunan uluslararası bir finans kurumu kurarak müşterilerimiz için fırsatların çevresini genişletmeye karar verdiklerini söyledi. Abdo, yeni bankanın adının Titanyum Sermaye Bankası olarak belirlediklerini söyleyerek bankacılık lisansı ile ilgili başvurularının olumlu karşılandığı bilgisini verdi.

27 Mart 2022 Pazar 14:43
BANKA MÜŞTERİLERİNE YÜZDE 100 SİGORTA İMKANI SAĞLIYOR

HABER: HABİB BABAR

Günümüzde geleneksel bankacılık kurumlarının, konumları, büyüklükleri veya bulundukları yer ne olursa olsun, bazen müşterilerin çıkarlarına ters düşen belirli politikalara tabi olduğunu kaydeden Abdo şunları söyledi: “Yalnızca politikalar uğruna hizmet sunmak, müşterilere hizmet vermekle aynı anlama gelmez. Titanium Bank'ta politikaları benimsemeye ve bunları müşterilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde uygulamaya karar verdik. Ayrıca, müşteriler, şirketler ve bireyler için mikro finans, varlık yönetimi ve bireyler için finansal planlama veya şirketler için bilanço yönetimi, ticaret finansmanı veya riskten korunma hizmetlerinde geniş bir olasılık ve potansiyel yelpazesinden yararlanabilecekleri bir platform sağlamayı hedefliyoruz.”

ÖNCELİK MÜŞTERİ GÜVENLİĞİ

Müşterilerin fonlarının güvenliği ve güvenliği bir öncelik olmaya devam ettiğini bildiren Abdo, “Bu amaçla, Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan (FDIC) yararlanmamızı sağlayan bir mekanizmayı güvence altına almayı başardık. Öyle ki mevduat tutarı ne olursa olsun mevduat sahibi fonları yüzde 100 sigortalı. Bu tek başına, dünyanın çoğu yerinde kuruşlardan Avrupa'da 100 bine kadar değişen diğer bankalarda bulunan ortak sigortadan gerçek bir ayırım anlamına gelmektedir. Bu, bizi rekabetten ayıran ayırt edici bir faktördür” ifadelerini kullandı.

Titanium Bank ile ilgili bilgiler veren Abdo, “Bankacılık sektöründe gerçek bir “evrim”i temsil eden bir banka kurmayı amaçlıyoruz. Banka tüzüğümüz, yönetimimiz ve kurumsal yapımız rakipsizdir. Bununla birlikte, tam teşekküllü, çok yönlü bir ticari banka olarak etkimizi, örneğin daha fazla ilgili ticari departmanı içerecek şekilde genişlettik. Dünya çapında 100'den fazla Ticaret Odası ile anlaşmalarla bağlıyız. Ticaret finansmanı uzmanlarımızın uzmanlığı, finansal enstrümanlar, LC'ler, BG'ler vb. üretme yetkimiz ve keyif aldığımız yayılma, bizi tercih edilen banka yapıyor” şeklinde konuştu.

KRİPTO PARALAR

Kripto para birimi ile ilgili açıklama yapan Abdo, “Öngörülemeyen dalgalanmalara, büyük hacme ve tür farklılıklarına rağmen, kripto para birimi bir değişim aracı olarak gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve popülerlik kazanmaktadır. Doğal olarak, kripto para birimine göz yumamayız. Bu hayatın bir gerçeği. Titanium Bank'a gelince, bu sektörü yakından izliyoruz ve düzenleyicilerden son sözü bekliyoruz. Ancak şimdilik, her türlü değişikliğe karşı duyarlı duruşumuzu koruyacağız ve buna göre tepki vereceğiz. Yine bu konuda yetkililerin koyduğu kural ve düzenlemelere uyalım” dedi.

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