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Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlatılan operasyonlarda 11 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 17'ye yükseldi. 

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:31
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Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

BALIKESİR

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, 7’si muvazzaf, 15’i Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş askeri personel ve öğrenci, 4’ü de mahrem imam olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Balıkesir merkezli 17 ilde operasyonlara başladı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

11 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA 

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlatılan operasyonlarda 11 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 17'ye yükseldi. 26 şüpheli hakkında çıkarılan gözaltı kararı doğrultusunda, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBalıkesirBalıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı
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