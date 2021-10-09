Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
506.88
DOLAR
8.9693
STERLİN
12.2440
EURO
10.4166
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu personel alıyor
Türkiye Enerji, Nükleer ve...
Balıkesir'de fabrika satış ihalesi
Balıkesir'de fabrika satış ihalesi
Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Önemli Bir Değerini Kaybetti
Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Önemli Bir...
Gaziantep'te kamu konutu satışı
Gaziantep'te kamu konutu satışı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Balıkesir'de fabrika satış ihalesi

Balıkesir'de fabrika satış ihalesi

09 Ekim 2021 Cumartesi 16:47
8 Okunma
Balıkesir'de fabrika satış ihalesi

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Susurluk'ta bulunan fabrika ve eklentileri ihale ile satılacak.


Balıkesir ili, Susurluk İlçesi, Sultaniye Mahallesi 411 ada 14 parsel, 411 ada 12 parsel ve 411 ada 13 parsel sayılı taşınmazlar, fabrika binası ve sahası olduğundan kullanım bütünlüğü nedeni ile bir bütün halinde ihale edilecek.  İhale açık artırma suretiyle yapılacak.

Kıymeti 230.550.944,00 TL olarak tespit edilen fabrikanın birinci satış ihalesi, 17 Ocak 2022 tarihinde saat 11:30'da Sultaniye Mahallesi Balıkesir Caddesi Kapı No: 111 Daire No: 1 Susurluk / Balıkesir adresinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 09.10.2021 16:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Irak, Arapsız ve Kürtsüz olamayacağı gibi Türkmensiz de asla olamaz.”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Irak, Arapsız ve Kürtsüz olamayacağı gibi Türkmensiz de asla olamaz.”
'ODTÜ Onur Yürüyüşü' davasında beraat kararı
'ODTÜ Onur Yürüyüşü' davasında beraat kararı
Bakanı Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı
Bakanı Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı
Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi
Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi
Aile Hekimliği Platformu üyesi hekimlerden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama
Aile Hekimliği Platformu üyesi hekimlerden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı toprağa verildi
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı toprağa verildi
Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de
Bakan Soylu: Bu hızla gidersek belki bir sonbahar-yaz operasyonu daha yaparız
Bakan Soylu: Bu hızla gidersek belki bir sonbahar-yaz operasyonu daha yaparız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma