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Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ilk yardım eğitimi seferberliği

Bakırköy Gazi Ortaokulunda öğretmenler her çeşit ilk yardım eğitimini alıyor

26 Mayıs 2022 Perşembe 12:14
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ilk yardım eğitimi seferberliği

Bakırköy ilçesine yakın zamanda atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni, müdürlüğe geldikten sonra Coronanın etkinliğini yitirmesi ve pandemi kurallarının gevşemesi sonucu Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere eğitimleri kapsamında öğretmen eğitimlerine hız verdi. Bu doğrultu da ilk adım olarak öğretmenlere seminer ve eğitim verebilecek öğretmen ve idarecilerini eğitimlerini ilgili kurumların desteğini alarak tamamladılar. Bunun için ilk eğitimler AFAD uzmanları tarafından verildikten sonra eğitimi alan öğretmenler kendi okullarında eğitimlere başladılar.

Bakırköy İlçesi Gazi Ortaokulu’nda da bu eğitimi alan ve AFAD Gönüllüsü olan; okul Müdür Yardımcısı Tolga Bahçeci okulda en kısa zaman içerisinde öğretmenlere, öğlen yemek aralarında eğitimler verdi. Bu eğitimlerin en önemlisi “Heimlich Manevrası Eğitimi” idi. Bu eğitim genel olarak boğulmaları önleyici hayati öneme sahip bir ilk yardım tekniğidir. Son zamanlarda bu eğitim sayesinde birçok insanın kurtarılmasının medyada yayınlanmasından sonra bu eğitim öğretmenler arasında da önem kazandı. Çünkü öğrencilere ilk müdahalelerin en çok öğretmenler tarafından yapıldığı düşünülürse bu eğitimin ne kadar önem kazandığı ortaya çıkmaktadır. Gazi Ortaokulu’nda da bu tekniğin gösterimi ve öğretmenler tarafından uygulanması yapıldı.

Öte yandan Bakırköy ilçesinde İlk Yardım ve Kurtarma eğitimleri çeşitli alanlarda devam ediyor. Bunlar arasında “enkaz arama ve kurtarma eğitimi” Florya AFAD eğitim merkezinde AFAD teknisyenleri İsmail Koçhan, Ali Güner, İlyas Polatoğlu tarafından verildi.  Bu eğitimi alan öğretmenler kendi okullarında da uygulamayı sürdürecekler.

Eğitimler sonucunda bu ekip MEB in ilk arama kurtarma ekibi olma konusunda eğitimlerine devam ediyorlar ve eğitimin son kısmını aldıktan sonra MEB ekibi bu alanda ilk arama kurtarma ekibi olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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