Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95977
ALTIN
239.114
DOLAR
5.7357
STERLİN
7.5332
EURO
6.4910
Çağla Büyükakçay çeyrek finalde
Çağla Büyükakçay çeyrek finalde
Trabzonspor, 3 puanı aldı
Trabzonspor, 3 puanı aldı
İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi
İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları...
Şebnem Köstem, öğrencilere Nezihe Meriç okudu
Şebnem Köstem, öğrencilere Nezihe Meriç...
Judoda Türk sporcular gayet başarılı
Judoda Türk sporcular gayet başarılı

Bakanlıktan, yabancı plakalı araçlarla ilgili 'HGS/OGS' açıklaması

Ticaret Bakanlığı, "Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idarelerinden çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlanmıştır" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan, yabancı plakalı araçlarla ilgili 'HGS/OGS' açıklaması

Ticaret Bakanlığı, "Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idarelerinden çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlanmıştır" açıklaması yaptı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:28
0 Okunma
Bakanlıktan, yabancı plakalı araçlarla ilgili 'HGS/OGS' açıklaması

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tahsilat işlemlerinin, Ücretli Karayollarında Yabancı PlakaAraçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmeliğin 8’inci maddesi kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bu kapsamda; 1 ve 2 numaralı Taşıt Takip Programı'nda tescil aşamasından sonra 'Muhafazaya bilgi gönderildi, araç üzerinde ceza kaydı bulunmaktadır'. uyarısına müteakip, araç sürücüleri veznelere yönlendirilerek, Karayolları Genel Müdürlüğünce tahakkuk ettirilen tutarların ödenmesi sağlanmaktadır. Diğer taraftan; anılan yönetmeliğin 8'inci maddesine istinaden borç görülmesi halinde tahsilat gerçekleşmeden araçların Muhafaza Kara Kapıları Taşıt Takip Programı üzerinden saha çıkışı yapılamamaktadır. Bununla birlikte; Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce araç sürücülerinin mağdur olmaması için ilave ödeme noktaları da açılmıştır. Gümrük kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücreti veya para cezalarını, gümrük kapısına gelmeden önceki ödeme noktalarında ödemeleri önem arz etmektedir."

Anahtar Kelimeler:
BakanlıkYabancı PlakaAraçHGSOGSAçıklamaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Ofis Taşıma - Ofis Taşıma Şirketleri
İstanbul Ofis Taşıma - Ofis Taşıma Şirketleri
Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamentere 1915 olayları tepkisi
Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamentere 1915 olayları tepkisi
THY Sudan seferlerini iptal etti
THY Sudan seferlerini iptal etti
MSB'den hava harekatı açıklaması
MSB'den hava harekatı açıklaması
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Irak kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
Irak kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
O fotoğraf karesi PKK'lıları korkuttu
O fotoğraf karesi PKK'lıları korkuttu
Bakan Pakdemirli: Ortak veri merkezi kuruyoruz
Bakan Pakdemirli: Ortak veri merkezi kuruyoruz
Bakanlıktan hava harekatı açıklaması
Bakanlıktan hava harekatı açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans