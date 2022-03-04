Bakanlar Soylu ve Özer, okulda deprem tatbikatında

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ildeki 57 bin 108 okulda, 14 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmenin katılım sağladığı deprem tatbikatının Ankara bölümüne katıldı. Soylu, 2022'yi tatbikat yılı ilan ettiklerini, toplam 54 bin 302 tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi.



İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 81 ilde 57 bin 108 okulda eş zamanlı 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Haydar Aliyev Ortaokulu'nda düzenlenen tatbikata İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı Yunus Sezer katıldı. Tatbikat kapsamında senaryo gereği deprem meydana gelmesiyle birlikte okulda siren çaldı. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde ellerini başlarına koyup sıraların yanında yere çöktü. Sınıfta bulunan Soylu ve Özer de öğrencilerle birlikte yere çöktü. Sarsıntının sona ermesiyle birlikte okul tahliye edildi. Bakanlar Soylu ve Özer, öğrencilerle birlikte dışarıya çıkarak toplanma alanına geçti. Soylu ve Özer, diğer illerde gerçekleştirilen tatbikatları ise okulun bahçesinde kurulan ekrandan izledi.



SOYLU: 54 bin 302 TATBİKAT YAPACAĞIZ



Bakan Soylu, 2022 yılının afet tatbikat yılı ilan edildiğini, bu kapsamda toplam 54 bin 302 tatbikat yapılacağını söyledi. Soylu, "2021 yılını tüm Türkiye'de afet eğitim yılı ilan ettik. Yaklaşık 56 milyon insanımıza ulaştık. Ve burada 2022 yılını da afet tatbikat yılı ilan ettik. Ve bu yıl sonuna kadar çeşitli temalardan oluşmak üzere 54 bin 302 tatbikat gerçekleştireceğiz. Bizim bu tatbikatlarımız konularına göre sel, yangın alanlarda devam edecek. İnşallah yıl sonuna doğru büyük bir Türkiye tatbikatı da yapacağız" dedi.



ÖZER: 2 BİN OKUL BİNASI GÜÇLENDİRİLDİ



Bakan Özer ise yaklaşık 17 yıldır 3,5 milyar liralık bütçeyle okulların güçlendirilme çalışmalarının yürütüldüğünü ve yıkılan okulların yerine yenilerinin yapıldığını bildirerek, "Bu kapsamda 2 bin okul binası güçlendirildi ve bunların 865'i son 2 yıl içerisinde yapıldı. Yine yaklaşık 459 okul binamız yıkıldı ve yerine yenisi yapıldı. Bunun da 100'ü son 2 yıl içerisinde gerçekleşti. Protokol kapsamında 2022'de tüm illerimizdeki okul güçlendirmelerini artık tamamlayacağız ve yıkılan okul binaları yerine de yeni okullarımızı ikame edeceğiz" dedi.



Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Özer, "Bugün itibarıyla afet güvenli okul ile afet ve acil durum eğitimini uzman öğretmen ve başöğretmen eğitimlerinin tamamına ekleyeceğiz" dedi.



Konuşmaların ardından Özer ve Soylu, '2022 Afet Tatbikatları Yılı Protokolü'nü imzaladı.