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Bakan Yanık: 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor

14 Eylül 2021 Salı 14:33
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Bakan Yanık: 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu belirterek "Bu yıl itibarıyla 76 ilde toplam 127 Gündüz Yaşam Merkezimiz ile gündüz bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin aileleriyle birlikte yaşam sürdürmesi noktasında Gündüz Yaşam Merkezleri'nin önemli bir işleve sahip olduğunu söyledi. Gündüz Yaşam Merkezleri'nin 2018 yılından itibaren ülke genelinde yaygınlaştırıldığını hatırlatan Yanık, "Bu yıl itibarıyla 76 ilde toplam 127 Gündüz Yaşam Merkezimiz ile gündüz bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Mersin, Kars, Yalova ve İstanbul'da 2 tane olmak üzere toplam 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gündüz Yaşam Merkezleri modelini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Yanık, Gündüz Yaşam Merkezleri'ndeki engellilerin, engel ve yaş gruplarına göre çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programlarından faydalandığını işaret ederek, bunun yanında engellilerin, tarımsal rehabilitasyon, iş uğraşı atölyeleri, müzik atölyesi, resim atölyesi çalışmaları ile sportif faaliyetler, tiyatro, müzik, halk oyunları, drama, ebru ve benzeri aktiviteler ile fiziksel rehabilitasyon amacıyla hidroterapi imkanlarından da yararlandırıldığını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YanıkGündüzlü Bakım Alanı
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