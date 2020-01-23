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Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor sporları yarışlarının yapıldığı İstanbul Park'ta yerli olarak üretilen elektrikli faytonun direksiyonuna geçti. Son zamanlarda faytonlarla alakalı bir konunun gündemde olduğunu belirten Bakan Varank, "Sanayicimiz, inovatif bir ürün olan elektrikli fayton geliştirdi. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç" dedi.

Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor sporları yarışlarının yapıldığı İstanbul Park'ta yerli olarak üretilen elektrikli faytonun direksiyonuna geçti. Son zamanlarda faytonlarla alakalı bir konunun gündemde olduğunu belirten Bakan Varank, "Sanayicimiz, inovatif bir ürün olan elektrikli fayton geliştirdi. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç" dedi.

23 Ocak 2020 Perşembe 12:37
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Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa ve Denizli'de elektrikli araçlar üreten bir firmanın elektrikli faytonunu, geçmişte Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan Tuzla'daki İstanbul Park'ta test etti.

Test sırasında Bakan Varank'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Elektrikli faytonu üreten Referans Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Haluk Şahin ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da eşlik etti.

"GÜZEL VE KULLANIŞLI BİR ARAÇ"

Elektrikli faytonla ilgili yetkililerden bilgi alan Varank, hem faytonun hem de firmanın diğer elektrikli araçlarının direksiyonuna geçti.

Varank, test sürüşü sonrası yaptığı açıklamada, son zamanlarda faytonların gündemde olduğunu belirterek, "Bu firma, yerli golf araçları, elektrikli araçlar üretiyor. Aynı zamanda inovatif bir ürün olan elektrikli fayton da geliştirdi. Biz de belediye başkanlarımızı ve Sayın Valimizi yanımıza aldık ve bu aracı test ettik. Gerçekten memnun kaldık. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç" dedi.

Varank, atlı faytonların elektrikli alternatifinin bulunduğunu, hayvanlara eziyet edilmemesi bakımından elektrikli araçların kullanılması gerektiğini vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankMotor Sporları Yarışlarıİstanbul Park
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