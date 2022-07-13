Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.413,36
ALTIN
964,37
DOLAR
17,45
STERLİN
20,81
EURO
17,58
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Varank ve BAE'li mevkidaşı Sultan Ahmed Al Jaber çalıştaya katıldı

13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:20
Bakan Varank ve BAE'li mevkidaşı Sultan Ahmed Al Jaber çalıştaya katıldı

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-BAE arasındaki Yatırım Çalıştayı'na katıldı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İkili, heyetler arası görüşme ve Türkiye-BAE Yatırım Çalıştayı'na katıldı. Heyetler arası görüşmeye, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi, BAE Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır katıldı. 

BAE heyeti, kamu, özel sektör kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle yatırım çalıştayında bir araya geldi. BAE'den üç bakan dışında, CEO'ların da katılacağı çalıştayda, Türkiye'de yapılacak yatırımların somutlaştırılması hedeflenecek. Çalıştayda bakanlıklar arasındaki görüşmelerin yanı sıra, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE'nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel işbirliği imkanları değerlendirildi. 

Ziyaret kapsamında ayrıca Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacağı öğrenildi. Anlaşmayla uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme, uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularında sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapılacak.


 

"DAHA GÜÇLÜ EKONOMİLER İNŞAA ETMEK İÇİN LİDERLERİMİZDEN TALİMAT ALDIK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Liderlerimiz arasındaki yoğun temaslar, ikili ilişkilerimizin çok üst düzey seviyeye gelmesinde önemli bir rol oynadı. Bu ziyaretin de sanayi yatırım ve teknoloji alanlarındaki işbirliğimize önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bugün aynı zamanda yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, makine, gıda, sağlık, e-ticaret ve diğer pek çok sektörden firmalarımızla bir yatırım çalıştayı düzenliyoruz. Potansiyel işbirliği imkanlarını hep beraber değerlendireceğiz. Türk ve BAE firmalarımızın, kurumlarımızın yeni bağlantılar kurabilecek somut projeler geliştirebileceği ortamlarını bugün burada oluşturmuş olduk. Ticaretimizi çeşitlendirmemize ve yeni yatırımlarımızı teşvik etmemize bu program vesile olacak. Bugün aynı zamanda, uzay bilimi teknolojileri ve uygulamaları alanlarında da işbirliğimizi geliştirmek için bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Dostum Cabir ve ben, daha güçlü, daha sürdürülebilir ekonomiler inşaa etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere liderlerimizden talimat aldık" dedi.  

DHA

Son Güncelleme: 13.07.2022 14:22
Anahtar Kelimeler:
Bakan VarankBAEli Mevkidaşı Sultan Ahmed Al JaberÇalıştay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Tahıl görüşmeleri başladı
MSB: Tahıl görüşmeleri başladı
Bakan Kasapoğlu'ndan 'KYK borcu' açıklaması
Bakan Kasapoğlu'ndan 'KYK borcu' açıklaması
Reis sınıfı denizaltılara yeni 'Section 50' teslimatı
Reis sınıfı denizaltılara yeni 'Section 50' teslimatı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Kızılay kurban emanetlerinin kesimlerini tamamladı
Kızılay kurban emanetlerinin kesimlerini tamamladı
İnsansız helikopter G-I, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
İnsansız helikopter G-I, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول