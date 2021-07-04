Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor

BİTLİS

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Sehi Ormanları'nın göbeğinde ilk kez kurduğumuz üs bölgesindeyiz. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor. Bitlis'te, 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun" ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis-Baykan kara yolundaki Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde katıldığı güvenlik toplantısının ardından, kentte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, burada görev yapan 6 kurum personeli ile sohbet etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Bakan Soylu, çağrı cevaplama süresinin daha da kısaltılması gerektiğini söyledi. Soylu'nun, buradaki ziyaretinin ardından helikopterle Muş'a daha sonra da uçakla Ankara'ya gideceği belirtildi.





