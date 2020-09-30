Bakan Soylu: Kadın cinayetlerinde yüzde 29 azalış oldu

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen 'Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve polis müdürleri katıldı. 25 polis okulundan 7 bin 669 çarşı ve mahalle bekçisinin mezun olduğunu törene, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden temsili olarak 100 kişi katıldı.



'73 BİN ŞÜPHELİ ŞAHSIN TESPİTİNİ YAPTIK'



Burada konuşan Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de güvenlikle ilgili kamu görevi yapan herkesin tarihi bir değişimin içinde yer aldığını belirterek, "Çünkü Türkiye pek çok sahada olduğu gibi güvenlik sahasında da yeni bir stratejik değişim ortaya koymuştur. Yılbaşından bugüne kadar dijital sahada toplam 242 operasyon yaptık, bin 544 kişi gözaltına alındı ve bunların 466'sı tutuklandı. Organize suçlarda geçen yıl ulusal ölçekte 7 örgüt çökertmiştik, bu yıl henüz yıl tamamlanmadan 8 ulusal ölçekte organize suç örgütü çökertildi. Bölgesel ve yerel örgütlerle beraber sayı şimdilik 277'dir. Yılbaşından bu yana yaptığımız uyuşturucuyla ilgili 153 bin gözaltı, aynı hassasiyetin bir sonucudur. Kriminal daire başkanlığımızda başlattığımız çalışmayla farklı veri tabanlarında çeşitli sebeplerle tutulan yaklaşık 2.5 milyon parmak izi verisini 11 ayda inceledik, Nüfus Genel Müdürlüğü veri tabanı ile eşleştirdik ve toplam 73 bin şüpheli şahsın tespitini yaptık" dedi.



'KADIN CİNAYETLERİNDE YÜZDE 29 AZALIŞ OLDU'



Önceden il düzeyinde bulunan Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerini ilçe düzeyine yaydıklarını ve ilave ettikleri bin 5 adet yeni büro amirliğiyle bu alanda vatandaşlarla olan teması arttırdıklarına ifade eden Soylu, "Bu başvuru kolaylığı sayesinde geçen yılın aynı dönemine oranla koruyucu tedbir sayısı bu yıl yüzde 49, önleyici tedbir kararı sayısı da yüzde 63 oranında arttı. Aynı şekilde KADES programı vasıtasıyla da benzer bir iletişim kurduk ve programı indiren 535 bin kişiden 42 bin 544 ihbar aldık, bunlara müdahale ettik ve olası pek çok tatsız hadiseyi engelledik. Bu ve benzeri önleyici tedbirler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetlerinde yüzde 29 azalış oldu" diye konuştu.



'TOPLAM BEKÇİ SAYIMIZ 28 BİN 773 OLACAK'



Önleyici hizmetler kapsamında da personel ve araç kapasitesine artırdıklarını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:



"Önleyici asayiş hizmetlerinde 15 Temmuz 2016 sonrasındaki en belirgin adımımız, hiç şüphesiz çarşı ve mahalle bekçileri konusunda olmuştur. Bugün mezun olacak 7 bin 669 arkadaşımızla birlikte toplam bekçi sayımız 28 bin 773 olacak. Biz, asayiş konusunda bir uzmanlaşmanın da gerekliliğine inanıyoruz. Çarşı ve mahalle bekçiliği, sadece gece sokaklarda gezip düdük öttürmekten ibaret basit bir iş değildir. Tehlikenin nereden gelebileceğini sezmek, olaylara kanunlar çerçevesinde ve etkin şekilde müdahale edebilmek, anlık ve sağlıklı kararlar verebilmek, bölgesini tanımak ve risk analizini buna göre yapmak bu işin başarısını arttıran unsurlardır. Türkiye, bu adımdan ciddi bir verim almıştır. Çok net bir göstergemiz var. Çarşı ve mahalle bekçilerimizin sahada görev yapmaya başladığı 2017 yılında ülkemizde günlük evden hırsızlık ortalaması 282'ydi. Bugün itibarıyla bu ortalama 148'dir. Allah nasip ederse 2021 yılının sonunda biz 100'e çekmiş olalım. Böylece Avrupa ve dünyada bu noktada tek olalım. Hatta bir de uluslararası kıyaslama yapalım. 100 bin kişi başına düşen evden hırsızlık rakamında 2018 yılında Almanya 393, İtalya 316 ve İngiltere rakamı 715'tir. Türkiye'de ise bu rakam 2018 yılı için 94. 2019 yılı için 80'dir."



'İSTANBU'DA EVDEN HIRZILIK 78'DEN 33'E, ANKARA'DA 34'TEN 3'E GERİLEDİ'



Büyükşehirlere ilişkin hırsızlık olayları rakamlarını paylaşan Bakan Soylu, şunları söyledi:



"Büyükşehirlerimiz bazında da günlük evden hırsızlık ortalaması 2017-2020 arasında İstanbul'da 78'den 33'e, Ankara'da 34'ten 3'e, İzmir'de ise 21'den 6'ya gerilemiştir. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2020 arasında toplam 5 bin 630 hırsızlık olayına müdahale etmiş, bin 294 kayıp çocuğun bulunup ailesine teslim edilmesini sağlamış, 18 yaşın üstündeki 4 bin 165 şahsın bulunmasını ve aranma kaydı olan 88 bin 746 şahıs hakkında da işlem yapılmasını temin etmişlerdir. Bunun haricinde el bombasından uzun namlulu silaha kadar pek çok suç aletinin yakalanmasına, ciddi miktarda da uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde de yine bu arkadaşlarımız rol almışlardır."