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Bakan Soylu: İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden uyuşturucu çetesinin çökertildiğini duyurdu.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:55
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Bakan Soylu: İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi

ANKARA - 

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli makamlara şükranlarımızla" ifadesine yer verdi.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar' çetesine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Çetenin çökertildiği operasyona, özel hareket polisleri de destek verdi. Belirlenen adreslere, koçbaşıyla kapılar kırılarak girildi. Polis helikopteriyle de havadan destek verilen operasyonda, evlerde ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 59 kişi tutuklanmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluİzmirUyuşturucu çetesi
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