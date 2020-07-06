Bakan Soylu: İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi

ANKARA -

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli makamlara şükranlarımızla" ifadesine yer verdi.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar' çetesine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Çetenin çökertildiği operasyona, özel hareket polisleri de destek verdi. Belirlenen adreslere, koçbaşıyla kapılar kırılarak girildi. Polis helikopteriyle de havadan destek verilen operasyonda, evlerde ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 59 kişi tutuklanmıştı.