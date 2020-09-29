Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
çok şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1127
ALTIN
473.461
DOLAR
7.7996
STERLİN
10.0884
EURO
9.1319
Trabzonspor, Abdurrahim Dursun ve Rahmi Anıl Başaran'ı Bandırmaspor'a kiraladı
Trabzonspor, Abdurrahim Dursun ve Rahmi...
Yerli girişim, gebelikteki riskleri erken tanı kiti ile tespit edecek
Yerli girişim, gebelikteki riskleri erken...
ÖSYM: Yerleştirme sonuçları açıklandı!
ÖSYM: Yerleştirme sonuçları açıklandı!
Uzmanından temassız kart dolandırıcılığı uyarısı
Uzmanından temassız kart dolandırıcılığı uyarısı
Köpekler koronavirüs testine rakip mi?
Köpekler koronavirüs testine rakip mi?
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Soylu 18'inci kavuşmayı duyurdu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 ailenin, HDP binası önündeki oturma eylemi 393'üncü günde de sürüyor. Oturma eylemindeki ailelerden 17'si güvenlik güçlerinin ikna çabalarıyla teslim olan çocuklarına kavuşurken, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 18'inci kavuşmanın gerçekleşeceğini açıklaması sonrası oturma eylemindeki ailelerin umudu arttı.

29 Eylül 2020 Salı 13:23
8 Okunma
Bakan Soylu 18'inci kavuşmayı duyurdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylemlerini sürdüren aileler, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

BAKAN SOYLU DUYURDU AİLELERİN UMUDU ARTTI

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, son günlerde teslim olan PKK'lı teröristlerin sayısındaki artış ve oturma eylemini sürdüren ailelerden 17'sinin evladına kavuşması diğer aileleri umutlandırdı. Dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından "Diyarbakır Anneleri'nin 18'inci kavuşması İnşallah yarın gerçekleşiyor" paylaşımıyla, eylemdeki ailelerin ümitleri de arttı.

'BU ZAFER ÇADIRIN VE BİZİM OLACAK'

Geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Bekdaş, emeklerinin boşa gitmediğini belirterek, "18 evladımız geldi. Sanki benim oğlum geldi. Sevinçliyim. Bu zafer bizim olacak, çadırın olacak. Bu artık bitti. Herkesin çocuğu gelecek. Başka alternatifi yok. Bu aileler, çocuklarını almadan buradan gitmeyecek. Kış veya hastalık dinlemiyoruz. Allah'ın izniyle bu çocukların hepsini alacağız. Buradan Diyarbakır halkına sesleniyorum. Artık uyan Diyarbakır. Yeter artık 41 sene etti. Bu çocuklarımızı alacağız" dedi.

'SANKİ BENİM EVLADIM GELDİ'

2015 yılında Van'da 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemini sürdüren Solmaz Öğrünç, çocukların kavuşmasıyla mutlu olduklarını ve kendi çocuklarının da gelmesi temennisinde bulunarak, "Sanki benim evladım geldi. O kadar sevindik. İnşallah bunun sonu gelecek ve diğer anneler gibi biz de evladımıza kavuşacağız" diye konuştu.

İstanbul Sultanbeyli'de 2014'te 18 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetinde olan Türkan Mutlu da, 18'inci ailenin kavuşacağı haberini aldıklarını ve bu sayede annelerin yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Diyarbakır'da, 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan ise, çocukların gelmesine çok sevindiklerini, gelen çocuğun da kendi evlatları olduğunu kaydederek, kızı Aysun'a teslim olması çağrısında bulundu.

HDP'LİLER İLE EYLEM YAPAN AİLELER ARASINDA GERGİNLİK

Evlat nöbeti tutan aileler ile HDP'liler arasında parti binası girişinde gerginlik yaşandı. Parti binasına girmek isteyen aileleri, güvenlik önlemi alan polisler engelledi. Evlat nöbetindeki Celil Bekdaş, HDP'lilere seslenerek, "Evlatlarımızı alacağız, biz burada eylemimizi sürdüreceğiz' dedi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı parti binası önünde bekleyiş sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun18inci KavuşmaOturma EylemiDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilerimize ücretsiz internet vermeye devam edeceğiz
Öğrencilerimize ücretsiz internet vermeye devam edeceğiz
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
ÇAKICI; TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR
ÇAKICI; TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Marmara Denizi’ndeki fay aktif
Marmara Denizi’ndeki fay aktif
Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı
Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı
Kilis’te askeri araç devrildi: 5’i asker 16 yaralı
Kilis’te askeri araç devrildi: 5’i asker 16 yaralı
TSK personeline, salgın riskine karşı 'düğün' ve 'nikah' uyarısı
TSK personeline, salgın riskine karşı 'düğün' ve 'nikah' uyarısı
Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı
Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans