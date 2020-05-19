Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Standard Liege'den Göztepeli Alpaslan'a şok
Standard Liege'den Göztepeli Alpaslan'a şok
Çocuklarda konuşma bozukluğunun belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?
Çocuklarda konuşma bozukluğunun belirtileri ve...
Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette
Cumhuriyetin tanığı matbaa, Trabzon'da faaliyette
27 çalışan karantinada
27 çalışan karantinada
Oxford uzmanlarından kritik koronavirüs açıklaması
Oxford uzmanlarından kritik koronavirüs açıklaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk'tan gençlere: Yaptığın her işi severek yap

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında gençlere seslenerek, "Yaptığın her işi, attığın her adımı severek, isteyerek yap" dedi.

19 Mayıs 2020 Salı 12:57
0 Okunma
Bakan Selçuk'tan gençlere: Yaptığın her işi severek yap

ANKARA - Bakan Selçuk, yayımladığı mesajında, gençlere seslenerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı günün 101'inci yılında olduklarını hatırlattı. Gençlerin bayramını yürekten ve coşkuyla kutladığını belirten Bakan Selçuk, "Bu peşin bir kutlama. Kurallar gereği bugün size burada bir konuşma yapmam gerekiyor. Ancak ben gençlere konuşmaktansa gençleri dinlemeyi tercih eder, gençlerin sohbetinden beslenir, çoğu zaman, onların getirdiği bakış açılarıyla düşüncelerimi yenilerim. Çünkü hepinizin, her birinizin hayallerinizle, enerjinizle, yapabileceklerinizle ülkemiz için, bu dünya için ne kadar değerli ve zengin olduğunuzu biliyorum" dedi.

'IŞIĞININ FARKINA VAR VE PARLAMAKTAN KORKMA'

Bakan Selçuk, liselere ziyarete gittiğimde öğrencilerle sohbet ettiğini ve onları dinlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat bir gençle konuşmak durumunda kaldığımda, karşımdakiler kendi gençliğimmiş gibi düşünüyor ve aslında kendi gençliğime konuşuyorum. Şu yaşta, yapmak istediklerim ama yapamadıklarım, bugün sizlerin içinde yaşadığınız, bir insan ömrünün en kıymetli yıllarına dair özlemlerim var. Bugün karşımda oturup beni izleyen siz değil de, ben olsaydım açıkçası kendime şunları söyler ya da o yaşlarımda birinin bana bunları söylemesini çok isterdim. Dünya çok büyük bir gökyüzü ve sen bu büyük güzellik içine bahşedilmiş bir yıldız tanesisin. Işığının farkına var ve parlamaktan korkma. Hayat başarılarıyla, başarısızlıklarıyla, mutluluğuyla, hüznüyle, kaygılarıyla, heyecanlarıyla bir bütün ve hepsi senin, hepsi sevilmeye, korunmaya ve sahip çıkılmaya değer. Yaşadığın yahut yaşayacağın zorluklar, karşılaştığın engeller, bir sıfır yenik başladım dediğin her şey, senin öğretmenin, senin itici gücün ve tuhaf gelebilir ama asıl gücünü oradan alıyorsun. Bunu sakın unutma. Kendini bilgiyle, müzikle, sanatla, resimle, bilimle, doğayla besle. Bugün bunlarla doyarsan eğer, ileride açlığın da bunlara olur."

'SEVDİĞİN İŞİ BUL, BU HER NEYSE ONU BUL'

'Sevmek sadece insanla insan arasında gerçekleşen bir eylem değil' diyen Bakan Selçuk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Önce kendini sevmekten başla, aileni, ülkeni, ülkenin insanlarını, memleketinin toprağında bitmiş bir çiçeği, o toprağa tutunmuş bir ağacı da sev kendini sevdiğin gibi. Hepsi benimdir dediğinde, ilgin de, sorumluluğun da, o kadar büyük ve o kadar gerçek oluyor. En çok kendin üzerinde düşün, kendini tanı, kendini bul, kendini yönlendir, kendi kendinin arkadaşı ol önce. Bir ömür boyu, kendinin yol arkadaşı olacaksın. İyi bir yol arkadaşı olmazsanız birbirinize, yolun da, yolun sonunda ulaştığınız hedefin de tadına varamazsın. Sevdiğin işi bul, bu her neyse onu bul. Seni onaylamayabilirler, meslek seçimini beğenmeyebilirler, genel temayüllerin dışına çıkmış olabilirsin. Bunların önemi yok, sen yaptığın işi layıkıyla, hakkıyla, severek ve isteyerek yap. Yaptığın her işi, attığın her adımı severek, isteyerek yap."

'FAYDANIN BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ AZI ÇOĞU OLMAZ'

Bakan Selçuk, Bandırma vapurunun Samsun'a yanaştığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vapurdan inerken, arkasında arkadaşlarının da bulunduğunu anımsatarak, "Onların arkasında vapurun kaptanı ve erleri. Bandırma Vapuru İstanbul'dan ayrılırken vapurun halatını çözen de, Samsun'a vardığında atılan halatı tutan da, dümenin tozunu alan da, kırılmış bir zemin tahtasını düzelten de bu sürecin kahramanıdır. Bir ülkeye sunulmuş faydanın büyüğü küçüğü azı çoğu olmaz. Yeter ki, severek, isteyerek ve gönülden gelen bir sorumluluk duygusuyla yapılmış olsun" diye konuştu.

'EVLERİNİZDE KALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM'

Çok ilginç bir süreç içerisinde olduklarını, küresel çapta yaşanan salgın kaynaklı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerde bulunduklarını anımsatan Bakan Selçuk, "Şu gün sizin, evinizde kalarak kendi sağlığınızı ve çevrenizin sağlığını korumanız dahi ülkemiz için bir katkıdır ve çok değerlidir. Bu sürecin bir parçası olduğunuz ve hepimizi düşünerek evlerinizde kaldığınız için ülkemiz adına teşekkür etmek isterim. Sevgili gençler; tarihimiz, yolumuza ışık tutan bir fenerdir. İşte, 19 Mayıs 1919 tarihi de bizi tanımlayan, millî karakterimizi açıklayan, Kurtuluş Mücadelemizin ilk adımının atıldığı, sizlere armağan edilen şanlı bir mazidir. Bizlere gurur duyacağımız daha nice zaferler bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, adını tarih sayfalarına bile sığdıramayacağımız, toprağımızın her zerresinde hakkı olan şehit ve gazilerimizi bu anlamlı günde minnet ve saygıyla anıyor, hepinizin bayramını tekrar kutluyor, her birinize saygılarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk19 Mayıs Atatürkü AnmaGençlik Ve Spor Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayır Sever İş Adamı Hacı Sadettin Bilgin Camii Külliyesinin Temeli Atıldı
Hayır Sever İş Adamı Hacı Sadettin Bilgin Camii Külliyesinin Temeli Atıldı
MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı
RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın söylemleri kabul edilemez
RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın söylemleri kabul edilemez
OGM, 18 bin 545 personeli ile orman yangınlarına hazır
OGM, 18 bin 545 personeli ile orman yangınlarına hazır
MHP Domaniç İlçe Başkanı, kalk krizinden yaşamını yitirdi
MHP Domaniç İlçe Başkanı, kalk krizinden yaşamını yitirdi
Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı
Huzurevlerinde salgınla mücadelede başarının sırrı
Cemaatle namazda öngörülen tarih 12 Haziran
Cemaatle namazda öngörülen tarih 12 Haziran

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı