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Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

24 Kasım 2020 Salı 10:43
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Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Bakan Selçuk, öğretmenlerle birlikte saat 08.50'de Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Selçuk ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Selçuk, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü' vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında, milletimizle beraber, hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız.  Milletimizin bize bahşetmiş olduğu bu yüce görevi, milletimiz ve tüm insanlık için ilim ışığında sürdürmeye, tüm gayret ve gücümüzle devam edeceğiz. Yeni nesli, öğrenimin her aşamasında verimli, etkili ve başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü, yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk24 Kasım Öğretmenler Günü
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