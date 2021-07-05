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Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz

05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:55
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Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz

GAZİANTEP - Gaziantep'te 21 eğitim tesisinin toplu açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin hayat boyu devam ettiğini ve yapılan çalışmalar ile Türkiye’de eğitim alan çocukların dünyadaki akranlarıyla yarış içinde belli bir noktaya gelmelerini istediklerini söyledi. Selçuk, "Nicelikten niteliğe doğru bir yolculuğun peşindeyiz. Çok ödevimiz var, halen çok çalışmamız lazım" dedi. 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te yapımı tamamlanan 8 ilçedeki 21 okulun toplu açılış törenine katıldı. Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Lisesi'ndeki törende Bakan Selçuk’un yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri yer aldı. 

Bakan Selçuk, yapılan eğitim kurumlarının, kendilerinin ev ödevleri olduğunu söyleyerek, nitelikten niceliğe doğru yolculuğun peşinde olduklarını belirtip, şunları kaydetti: 

"Burada 20’den fazla kuruluşun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bütün bunları güzel bir ödev olarak yapıyoruz ama bu ödevimizi yaparken aslında temel ihtiyaçlarımızı karşılayıp, çocuklarımızı dünyadaki akranlarıyla güzel bir yarış içerisinde belli bir noktaya gelmelerini arzu ediyoruz. Nicelikten niteliğe doğru bir yolculuğun peşindeyiz. Çok ödevimiz var, halen çok çalışmamız lazım. Bugün bizim için özel ve önemli bir gün. Ekip arkadaşlarımızla beraber 5 Temmuz’da 'Telafide ben de varım' çalışmasını Türkiye’de nereden başlatsak, diye bu soruyu sorduğumuzda hiç tereddüt etmeden aklımıza gelen ilk şehir, Gaziantep oldu. Gaziantep’in Tokyo ile New York ile Londra ile yarışması gerekiyor. Bu cesareti veren Gaziantep’in kendisidir."

Çocukların dünyadaki akranlarıyla yarış içinde belli bir noktaya gelmelerini arzu ettiklerini anlatan Bakan Selçuk, göreve başladığı günden bu yana önem verdikleri hususların başında mesleki eğitimin geldiğini vurguladı. Selçuk, “Mesleki eğitimle birlikte 53 sektörün her biriyle ayrı ayrı konuştuğumuzda, taleplerini dinlediğimizde bizden toplamda 12 maddede mesleki eğitim istiyorlar. Bu 12 maddenin 11’i tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin aldığı kararlarla ve arkadaşlarımızın çalışmalarıyla 11 madde tamamlandı. Sektörlerin tüm beklentilerini karşılamak için yakın zamanda 12’nci maddeyi de gerçekleştirmek için yol alacağız. Çocuklarımızın dünyadaki akranlarıyla güzel bir yarış içerisinde belli bir noktaya gelmelerini arzu ediyoruz” diye konuştu.

'TELAFİDE BEN DE VARIM PROJESİ' İÇİN VELİLERE DAVET

Bakan Selçuk, Gaziantep'te simülasyonu yapılan 'Telafide ben de varım' projesinin tüm Türkiye'ye uygulandığını söyledi. Salgın döneminde eğitimde yaşanan kayıpların telafisi için gerçekleştirilen programın avantaj olduğunu ve tüm velilerin bu avantajı değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Ziya Selçuk, şöyle konuştu: 

"'Ulusal Destekleme Programı' çerçevesinde yaptığımız 'Ben de varım' çalışması çok yankı buldu. İstedik ki eğitim meselesi sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın meselesi olmasın. Bu mesele Türkiye’nin meselesi olsun. Özellikle bu projeyi yaparken simülasyonu Türkiye’de nerede yapalım, diye düşündüğümüzde aklımıza gelen en hazırlıklı şehir, Gaziantep oldu. Yaklaşık 40 kişilik bir ekip bu şehirde çalıştı proje için. Gaziantep’te simülasyonu yapılan proje böylelikle tüm Türkiye’ye yayıldı. Salgın döneminde oluşan açıklarımız için 'Telafi de ben de varım' projesi bir fırsat. Lütfen veliler yaz tatilinde 'Telafide ben de varım' çalışmamıza çocuklarını göndersinler. Velilerimiz sadece telefonlarına bakarak nerede ne faaliyetlerin olduğunu görebilirler. İstiyorum ki bütün iller Gaziantep’teki bu çabayı gösterebilsinler. İstiyorum ki Gaziantep’teki bu bilim neşesi Türkiye’nin her yerinde yeşerebilsin.”

Konuşmaların ardından çevrim içi bağlantılar yapılarak, okullardaki açılışlar gerçekleştirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eğitim TesisiGaziantepZiya Selçuk
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