Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98469
ALTIN
237.086
DOLAR
5.6595
STERLİN
7.4025
EURO
6.3827
Organizasyon ülkesi Türkiye
Organizasyon ülkesi Türkiye
Somalı kadınların çizdiği desenler küçük ev aletleriyle buluştu
Somalı kadınların çizdiği desenler küçük...
ABD'li Profesör: Kansere karşı yeni silah eksozom
ABD'li Profesör: Kansere karşı yeni...
En yüksek IP trafiği artışı Orta Doğu ve Afrika bölgesinde görülecek
En yüksek IP trafiği artışı...
Hentbol A Milli Takımı Yunanistan karşısında
Hentbol A Milli Takımı Yunanistan...

Bakan Pakdemirli: Ortak veri merkezi kuruyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital olgunluk seviyemizi artırdık. Ortak veri merkezi kuruyoruz, 9 kurumun 10 tane bilgi işlem merkezini tek merkezde topluyoruz. Amacımız da tüm hizmetlerimizi e-Devlet'e taşımak" dedi.

Bakan Pakdemirli: Ortak veri merkezi kuruyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital olgunluk seviyemizi artırdık. Ortak veri merkezi kuruyoruz, 9 kurumun 10 tane bilgi işlem merkezini tek merkezde topluyoruz. Amacımız da tüm hizmetlerimizi e-Devlet'e taşımak" dedi.

09 Nisan 2019 Salı 14:25
0 Okunma
Bakan Pakdemirli: Ortak veri merkezi kuruyoruz

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) konferans salonunda düzenlenen 'Smartcon 2019 Ankara Teknoloji Zirvesi'ne katıldı. Bakan Pakdemirli, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin 941 ilçesinde bakanlığın, neyi üreteceğini bildiğini; ama optimize edemediklerini söyledi. Pakdemirli, "Planlama gerçekten çok kolay bir iş değil, Türkiye açısından da çok kolay değil. Bugün itibarıyla Türkiye, 941 ilçede neyi üreteceğini çok iyi biliyor. Bununla ilgili gerekli çalışmalar havza bazlı üretim süreçleri yapılmış durumda; ancak bizim havza bazlı yönetmenliğimizden dolayı buradaki veri büyüklüğümüz, optimize edebileceğimizin biraz daha üzerinde. Yani biz bu işi daha küçük parçalara bölebilirsek daha iyi bir optimizasyon yakalayabiliriz" diye konuştu. 

'AMACIMIZ TÜM HİZMETLERİMİZİ E-DEVLET'E TAŞIMAK'

Dijital olgunluk seviyesini artırdıklarını, ortak veri merkezi kuracaklarını da kaydeden Pakdemirli, "9 kurumun 10 tane bilgi işlem merkezini tek merkezde topluyoruz. Amacımız da tüm hizmetlerimizi e-Devlet'e taşımak. Genel bir şikayet var. Vatandaş bizle ilgili işlemlerini yaparken odalara ve STK'lara başvuruyor ve başvururken de bazen almış olduğu faydanın önemli kısmına tekabül eden bir parayı ödemek durumunda kalıyor. Bunun için tüm işlemleri e-Devlet üzerinden ücretsiz hale getirelim. Çiftçimiz kendi yapamazsa oğlu, torunu yapıp, bu yükten kurtarmış oluruz. Bunun için tüm işlemlerimizi internet üzerinden yaptırmak amacını taşıyoruz" dedi. 

'METEOROLOJİK VERİLERLE REKOLTE TAHMİNİ YAPIYORUZ'

Meteorolojik verilerin tarımda büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, geleceğe yönelik yağış ve don verilerinin bilinmesiyle daha iyi planlama ile fiyat tahmini yapılmasının mümkün olacağını kaydetti. Pakdemirli, "Meteorolojik verilerle rekolte tahminleri yapıyoruz. Bir tane ürünle başlamalarını söyledim, limonla başladık. Limonun önümüzdeki aylardaki fiyatlarını tahmin ediyoruz. İleriye yönelik bu tahminleri daha çok ürünle geliştirmeye çalışıyoruz. 'Tahminlerle çiftçiye nasıl daha iyi bilgi veririz, eksik üretim için nasıl tedbir alırız?' diye bunları daha iyi planlıyor olacağız" diye konuştu. 

'REKABETÇİ AVANTAJ GETİRECEK'

Seri üretimine hazır olduğunu düşündükleri elektrikli traktör prototipi yaptıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yakın zamanda lansmanını gerçekleştireceğiz. Bu prototiple ilgilenen en az 2 traktör üreticimiz var. Eğer bunu da yapabilirsek karbon ayak izimizi düşürmüş olacağız. Bunun yanında devlet olarak ciddi şekilde uyguladığımız mazot desteklerinden de vazgeçmiş olacağız. Diğer taraftan da köylü, çiftçi ve üretici açısından da ulaşılabilir bir enerji maliyetiyle ürününü üretme şansı elde edecek. Bu da kendisine daha farklı rekabetçi avantaj getirecek" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan PakdemirliOrtak Veri Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlıktan hava harekatı açıklaması
Bakanlıktan hava harekatı açıklaması
Hatay'da teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu
Hatay'da teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu
Tunceli'de teröristlerin silah deposu imha edildi
Tunceli'de teröristlerin silah deposu imha edildi
Ülke genelinde eş zamanlı iki uygulama
Ülke genelinde eş zamanlı iki uygulama
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanından açıklama
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanından açıklama
Türkiye'den, Eritre Enformasyon Bakanlığı açıklamasına tepki
Türkiye'den, Eritre Enformasyon Bakanlığı açıklamasına tepki
TSK'nın göz bebeği 'yerli termal kamera', 3 kıtadan talep görüyor
TSK'nın göz bebeği 'yerli termal kamera', 3 kıtadan talep görüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans