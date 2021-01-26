Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1539
ALTIN
438.143
DOLAR
7.3475
STERLİN
10.0538
EURO
8.9207
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268...
48 sözleşmeli personel alınacak
48 sözleşmeli personel alınacak
86 öğretim üyesi alınacak
86 öğretim üyesi alınacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri...
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Şırnak Belediyesi 14 memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Pakdemirli: Lisanslı depo kapasitesi 7 milyon tona ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 3 yılda hem lisanslı depo şirketi sayısında, hem de kapasitede büyük artışlar olduğunu söyleyerek, "Lisanslı depo şirketi sayısı 38'den bugün 3,3 kat artarak 126’ya ulaştı. Lisanslı depo kapasitesi ise 1,8 milyon tondan, bugün itibarıyla 4 kat artışla 177 noktada toplam 7 milyon tona ulaştı" dedi.

26 Ocak 2021 Salı 13:47
5 Okunma
Bakan Pakdemirli: Lisanslı depo kapasitesi 7 milyon tona ulaştı

ANKARA - Bakan Pakdemirli, 'Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Programa Pakdemirli'nin yanı sıra, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaklaşık 16 yıl önce 2005 yılında, bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan, 'Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun TOBB'un da katkılarıyla hazırlandığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Lisanslı depoculuk için attığımız bu adımların neticesinde, özel sektörümüz de bu alana yönelmiştir. Böylece bugün ülkemizde lisanslı depo kapasitesi 7 milyon tonu geçmiştir" dedi.

'KURULUŞ İZNİ VERİLEN KAPASİTE 15,7 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI'

Bakan Pakdemirli, son 3 yılda hem lisanslı depo şirketi sayısında, hem de kapasitede büyük artışlar olduğunu söyleyerek, "Böylelikle; lisanslı depo şirketi sayısı 38'den bugün 3,3 kat artarak 126’ya ulaştı. Lisanslı depo kapasitesi ise 1,8 milyon tondan, bugün itibarıyla 4 kat artışla 177 noktada toplam 7 milyon tona ulaştı. Toplam kuruluş izni alan firma sayısı ise 232'ye yükselerek, kuruluş izni verilen kapasite 15,7 milyon tonun üzerine çıktı. Lisanslı depoculukta; ürün bazında hububat ile başlayan bu süreç, baklagiller ve yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin-zeytinyağı, kuru kayısı ve antep fıstığının dâhil olmasıyla giderek genişledi" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR 323 MİLYON DESTEK SAĞLADIK'

Lisanslı depoculuk sisteminde birçok destek ve muafiyetler uyguladıklarını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Lisanslı depolarda ürünü muhafaza eden üretici, üretici birliği, kooperatiflere ürün çeşidine göre kilogram başına depo kira desteği veriyoruz. Ayrıca, kira desteği alan üreticilere 750 liraya kadar nakliye desteği ve 25 lira analiz desteği ödüyoruz. 2015 yılında başlayan lisanslı depoculuk destekleri kapsamında; bugüne kadar 5 yılda toplam 323 milyon lira destek sağladık. Bu desteğin yüzde 78'ini, yani 252 milyon lirasını ise son 2 yılda ödedik. Ayrıca üreticilerimizin lisanslı depolarda ürün teslimlerinde yüzde 2 zirai stopaj, yüzde 20 gelir ve kurumlar vergisi ile yüzde 2 SGK prim kesintisinden muaf olduğunu da özellikle belirtmek isterim."

'YATIRIMLARA TEŞVİK'

Lisanslı depo yatırımlarına da önemli teşvik ve kredi imkânları sunduklarını hatırlatan Pakdemirli, "Lisanslı depoculuk yatırımlarına; Ziraat Bankası tarafından 50 milyon liraya kadar yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlanıyor. Yatırım teşvik sistemi kapsamında ise lisanslı depoculuk öncelikli yatırımlar kapsamındadır. Bu kapsamda lisanslı depo yatırımcıları; vergi indirimleri, faiz ve kar payı desteği, sigorta primi destekleri, yatırım yeri tahsisi gibi çok sayıda destek kaleminden faydalanabilmektedir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliLisanslı Depo Kapasitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Kayıp 3 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Ülkelerin aşılanma oranları belli oldu
Ülkelerin aşılanma oranları belli oldu
Maden sahalarına İHA'lı takip
Maden sahalarına İHA'lı takip
Yunanlıları ve Ermenileri ne kadar tanıyoruz (10)
Yunanlıları ve Ermenileri ne kadar tanıyoruz (10)
Bakan Gül: İnsanlık dışı ifadeler kullanan şahsın, hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum
Bakan Gül: İnsanlık dışı ifadeler kullanan şahsın, hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum
Alaattin Çakıcı Keskin adliyesinde ifade verdi
Alaattin Çakıcı Keskin adliyesinde ifade verdi
Mustafa Koç ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı
Mustafa Koç ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Bölgede deprem fırtınası yaşanıyor'
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Bölgede deprem fırtınası yaşanıyor'
Balıkesir’de 38 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir’de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma