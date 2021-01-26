Bakan Pakdemirli: Lisanslı depo kapasitesi 7 milyon tona ulaştı

ANKARA - Bakan Pakdemirli, 'Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Programa Pakdemirli'nin yanı sıra, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaklaşık 16 yıl önce 2005 yılında, bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan, 'Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun TOBB'un da katkılarıyla hazırlandığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Lisanslı depoculuk için attığımız bu adımların neticesinde, özel sektörümüz de bu alana yönelmiştir. Böylece bugün ülkemizde lisanslı depo kapasitesi 7 milyon tonu geçmiştir" dedi.



'KURULUŞ İZNİ VERİLEN KAPASİTE 15,7 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI'



Bakan Pakdemirli, son 3 yılda hem lisanslı depo şirketi sayısında, hem de kapasitede büyük artışlar olduğunu söyleyerek, "Böylelikle; lisanslı depo şirketi sayısı 38'den bugün 3,3 kat artarak 126’ya ulaştı. Lisanslı depo kapasitesi ise 1,8 milyon tondan, bugün itibarıyla 4 kat artışla 177 noktada toplam 7 milyon tona ulaştı. Toplam kuruluş izni alan firma sayısı ise 232'ye yükselerek, kuruluş izni verilen kapasite 15,7 milyon tonun üzerine çıktı. Lisanslı depoculukta; ürün bazında hububat ile başlayan bu süreç, baklagiller ve yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin-zeytinyağı, kuru kayısı ve antep fıstığının dâhil olmasıyla giderek genişledi" diye konuştu.



'BUGÜNE KADAR 323 MİLYON DESTEK SAĞLADIK'



Lisanslı depoculuk sisteminde birçok destek ve muafiyetler uyguladıklarını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Lisanslı depolarda ürünü muhafaza eden üretici, üretici birliği, kooperatiflere ürün çeşidine göre kilogram başına depo kira desteği veriyoruz. Ayrıca, kira desteği alan üreticilere 750 liraya kadar nakliye desteği ve 25 lira analiz desteği ödüyoruz. 2015 yılında başlayan lisanslı depoculuk destekleri kapsamında; bugüne kadar 5 yılda toplam 323 milyon lira destek sağladık. Bu desteğin yüzde 78'ini, yani 252 milyon lirasını ise son 2 yılda ödedik. Ayrıca üreticilerimizin lisanslı depolarda ürün teslimlerinde yüzde 2 zirai stopaj, yüzde 20 gelir ve kurumlar vergisi ile yüzde 2 SGK prim kesintisinden muaf olduğunu da özellikle belirtmek isterim."



'YATIRIMLARA TEŞVİK'



Lisanslı depo yatırımlarına da önemli teşvik ve kredi imkânları sunduklarını hatırlatan Pakdemirli, "Lisanslı depoculuk yatırımlarına; Ziraat Bankası tarafından 50 milyon liraya kadar yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlanıyor. Yatırım teşvik sistemi kapsamında ise lisanslı depoculuk öncelikli yatırımlar kapsamındadır. Bu kapsamda lisanslı depo yatırımcıları; vergi indirimleri, faiz ve kar payı desteği, sigorta primi destekleri, yatırım yeri tahsisi gibi çok sayıda destek kaleminden faydalanabilmektedir" diye konuştu.