Bakan Pakdemirli'den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Temaslarına Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek başlayan Bakan Pakdemirli, daha sonra terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve 575 gündür HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler ile bir araya geldi. Beraberindeki Vali Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal ile aileleri ziyaret eden Bakan Pakdemirli, karanfil dağıttı. Evlat nöbetindeki ailelerle yakından ilgilenen Pakdemirli, çocukları hakkında bilgi aldı.



'BU KUTLU MÜCADELENİZDEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM'



Ziyaretinde konuşan Bakan Pakdemirli, haklı mücadele verildiğini söyledi. Ailelerin, terör örgütünün ne olduğunu duyurduğunu söyleyen Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Ankara'dan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm kabine ve hükümetimizin, annelerimize selamlarını getirdim. Anaların en kıymetlisi, evlatlarıdır. Hepimiz, anne ve babalar, evlatlarımızın kıymetini biliyoruz. Burada haklı bir mücadele veriyorlar. 575 günü aşkın nöbet tutuyorlar. 219 aile ve bunların 24'ü şu ana kadar kavuştu. Bu çığlığı, dünyaya bu ailelerimiz duyurdu. Hakikaten minnettarız. Dünyada bu terör örgütün ne olduğunu hala anlamayan, anlamak istemeyenler var. Ailelerimiz, bunların ne olduğunu, ne yapmaya çalıştığını duyurmuş oldu. Bu sebeple tüm ailelerimize, tüm nöbet tutan ailelerimize minnettarız. Burada ailelerimizin evlatları, maalesef terör örgütleriyle dağda taşta yatarken, onların evlatları Avrupa'da. Bunları da biliyoruz. Diyarbakır'ı ve doğuyu teröre mahkum etmeye çalışanların ne yaptığını da biliyoruz. Bunların gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Devletin gönderdiği paraları, araçları terör örgütlerine teslim edenleri de biliyoruz. 'Bunların bir bir inlerine gireceğiz' demişti Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Girmeye de devam ediyoruz. İnşallah hesabını sorduk, bundan sonra da sormaya devam edeceğiz. Önümüz bayram. Bu ailelerimiz için terörden mağduriyet yaşamış tüm ailelerimiz için inşallah bayram, çifte bayram olsun, diye dileklerimizi iletiyoruz. Tek tek bu annelerimizin ellerinden öpüyorum. Hepinizi, bu kutlu mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum. Devlet olarak, hükümet olarak yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum."



Aileler de Bakan Pakdemirli ve beraberindekilere destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.