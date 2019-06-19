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Bakan Mehmet Cahit Turhan'dan YHT müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "118 kilometrelik Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı- Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı arasında yapılacak YHT hattı kısmında etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Bütçe imkanları dahilinde yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Mehmet Cahit Turhan'dan YHT müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "118 kilometrelik Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı- Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı arasında yapılacak YHT hattı kısmında etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Bütçe imkanları dahilinde yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz" dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:27
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Bakan Mehmet Cahit Turhan'dan YHT müjdesi

KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli Sanayi Odası Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Turhan, Gebze'den başlayarak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birbirine bağlayacak olan Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Halkalı arasındaki YHT hattının çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Turhan, "İnşallah Kocaeli için kritik önemdeki demiryolu projesini de hayata geçireceğiz. O da Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Demiryolu projesi. Bu hat İpek Demiryolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil edecektir. Bu kapsamda 118 kilometrelik Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı kısmında etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Bütçe imkanları dahilinde yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Ayrıca 22 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Çatalca kısmında yer teslimi yaparak, proje çalışmalarına başladık. Bir bölü 25 bin ölçekli çalışmalar onaylanmış olup, bir bölü 5 bin ölçekli proje çalışmalarına devam edilmektedir" dedi.

'ÖNEMLİ GELİŞMELERİN YAŞANDIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Dünyada ve bölgemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini söyleyen Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sizlerin de farkında olduğu üzere ülkemizde, bölgemizde ve dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Stratejistler, dünyanın, ikinci cihan harbinden bu yana en derin krizini yaşadığı noktasında görüş bildiriyorlar. Kimileri tüm bu yaşananları, farklı bir dünya savaşı olarak da tanımlıyor. Bazı düşünürlere kalırsa, siyasal ve iktisadi krizden önce, insanlık krizi yaşanıyor ve bu buhran, hemen her şeyi olumsuz yönde tetikliyor. Bunları şunun için anlatıyorum. İster siyasetle uğraşalım, ister sanayici olalım, ister hizmet üreten olalım, isterse evinde oturan bir kimse olalım, bu yaşananları görmezden gelerek, hiçbir işi sağlıklı yapamayız. Elbette 'Bana ne? Ben işime bakarım, üretimimi yaparım,  gerisi beni ilgilendirmez' diyen de çıkabilir. Bunu saygıyla karşılarım ancak ürettiğiyle kalır, iki arpa boyu yol alamaz. Oysa bu ülkenin iki arpa boyu yol gideceklere değil, maraton koşucularına ihtiyacı var. Bunun da yolu, ne iş yaparsak yapalım, dünyada olup biteni iyi okumaktan geçmektedir" diye konuştu.

'DOĞAL LOJİSTİK MERKEZİ KONUMUNDAYIZ'

Türkiye'nin dünyanın lojistik merkezi konumunda olduğunu söyleyen Bakan Turhan, "Bakın İkinci Dünya Savaşı 1945 yılında bitti. Savaşın bitmesiyle dünyanın siyasi ve ticari olarak yeniden şekillendirildiğini görüyoruz. Şayet o yıllarda, biz, birilerinin hazır pazarı olmayı tercih etmek yerine, kendi öz kaynaklarımızla, insan gücümüzle üretmeyi tercih etmiş olsaydık, yani yerli ve milli üretim yapsaydık, sanayi bacalarımızı tüttürseydik, ulaşım altyapımızı güçlendirseydik, bugün çok daha farklı bir Türkiye’de yaşıyor olacaktık. Hayal mi? Elbette değil. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, üç kıtanın kesiştiği noktada, önemli ticaret koridorları üzerinde bulunmamız hasebiyle adeta doğal lojistik merkezi konumundayız. Sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da küresel ölçekte lojistik üs konumundayız. Deniz yolu mu dersiniz, kara yolu, hava yolu, demir yolu, hepsi mümkün. Bundan büyük bir kıymet olabilir mi?" diye konuştu.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TurhanYHT
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