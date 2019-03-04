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Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülkenin deprem felaketinden çok çektiğini belirterek. "Özellikle Erzincan’dan Marmara’ya uzanan hat, şu an da büyük bir tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati bir önem kazanıyor" dedi.

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülkenin deprem felaketinden çok çektiğini belirterek. "Özellikle Erzincan’dan Marmara’ya uzanan hat, şu an da büyük bir tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati bir önem kazanıyor" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:17
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Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da, TOKİ, büyükşehir belediyesi ve bakanlığı arasında hazırlanan protokol kapmasında 1000 konutlu Ardıçlı Toplu Konut Projesi'nin imza törenine katıldı. Bakan Kurum, ülkenin deprem felaketinden çok çektiğini bu nedenle de kentsel dönüşümün önemli olduğu belirtti. 

Erzincan'dan Marmara'ya uzanan fay hattının tehlikeli olduğunu ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bu ülke, deprem felaketinden çok çekti. Ülke topraklarımızın yüzde 66’sı deprem bölgesinde yer alıyor. Türkiye'de bir asırda büyüklüğü 6 ve üzerinde 56 deprem meydana geldi. Bu depremlerde yaklaşık 82 bin canımızı kaybettik. 17 Ağustos’ta meydana gelen 7.4’lük depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken, 285 bin konut, 43 bin işyeri hasar gördü. Yaklaşık 16 milyon insanımız, depremden doğrudan veya dolaylı şekilde etkilendi. Bunu bilerek hareket etmeli, tedbirler almalıyız. Özellikle Erzincan’dan Marmara’ya uzanan hat, şu an da büyük bir tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati bir önem kazanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2012 yılında büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak kentsel dönüşüm çalışmasını bizzat başlattılar. Bedeli ne olursa olsun dönüşümü tamamlama sözü verdiler. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz."

ÖNÜMÜZDEKİ 20 YIL İÇERİSİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Önümüzdeki 20 yıllık süre içerisinde kentsel dönüşümü tamamlamak istediklerini belirten Bakan Kurum, "Tespitlerimize göre ülkemizde, 6.7 milyon yapımız sağlıksız durumda. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Şayet buraları dönüştürmezsek ve bir deprem yaşarsak, en sevdiklerimizi kaybederiz. Bunun için 81 ile genelge gönderdik. Valiliklerimiz bu noktada, tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Bu kapsamda; Bakanlığımıza bağlı İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış oluyoruz. İnşallah kredi destekleriyle, kaynaklarımızla kentsel dönüşümü tamamlayacağız. Bütün planlamamız; önümüzdeki 20 yıl içerisinde kentsel dönüşümü tamamlamak ve şehirlerimizin çehresini baştan aşağı değiştirmek. Aksi takdirde, Allah korusun depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız. Rabbim bir daha bu ülkeye deprem acısını yaşatmasın." diye konuştu. 

''BELEDİYELERDE 7 GÜN 24 SAAT USULÜNE GEÇECEĞİZ''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçileceğini de belirten Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün, 24 saat usulüne geçeceğiz. Vatandaşımıza 7 gün, 24 saat hizmet edecek belediyelerimiz, belediyelerde personel bulunduracak. Gece gündüz bu personeller vatandaşımıza hizmet edecek. Bu nedenle aldıkları vazifeler ve sorumlulukları yeni dönemde daha da artacak." dedi

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanKurumKentsel DönüşümMesajönce Vatan
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