Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1410
ALTIN
462.732
DOLAR
8.0675
STERLİN
11.1078
EURO
9.6668
İstanbul Kültür Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 27...
Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet- Devret kapsamında kiraya verilecek
Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet-...
Sayıştay Başkanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Sayıştay Başkanlığı 7 sözleşmeli...
Ünlü Gazeteci Acısını Binlere İlham Veren Kitap Serisine Dönüştürdü
Ünlü Gazeteci Acısını Binlere İlham...
İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 87...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Kurum: Açelya Apartmanı ile ilgili her türlü hukuki süreç yürütülecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yanındaki inşaat çalışması nedeniyle hasar görmesi sonucu kontrollü yıkılan Açelya Apartmanı çevresinde inceleme yaptı. Kurum, "Bir inşaat kazısından dolayı 900 vatandaş 1 haftadır dışarıda. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecek" dedi.

16 Nisan 2021 Cuma 15:11
2 Okunma
Bakan Kurum: Açelya Apartmanı ile ilgili her türlü hukuki süreç yürütülecek

ANKARA - Bakan Kurum, Ankara'da inşaat kazısı sırasında hasar gördüğü için kontrollü yıkılan Açelya Apartmanı çevresinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'a Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti. Bakan Kurum, yapılan kontrolsüz kazı nedeniyle hasar gören Açelya Apartmanı'nı yıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, yıkımı büyük titizlikle yürüttüklerini kaydetti. Kurum, "Açelya Apartmanı'nda eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30'ar bin lira eşya yardımı, kiracı kardeşlerimize 2 bin 500 lira taşınma yardımı, ev sahibi kardeşlerimize de 5 bin 750 lirası peşin olmak üzere her ay 1150 lira kira yardımı vermek üzere süreci yürütüyoruz. Şu an 10 binanın hemen hemen tamamı boşaltıldı, 2 dairemiz kaldı. Bugün itibarıyla 10 bina için taşınma işlemini de tamamlamış olacağız. Akabinde en geç 1 ay içinde inşa sürecini başlatıp 1 yıl içinde de daha önce Kartal'da, İzmir'de, Elazığ'da olduğu gibi Çankaya İleri Mahallesi'nde de vatandaşlarımızın yarasını saracağız" diye konuştu. 

'İNCELEME DEVAM EDİYOR'

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Kurum, istinat duvarıyla ilgili belediye ihmalinin olduğu yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Artık sadece depremlerimizde binalarımız yıkılmıyor. Kartal'da 21 canımızı kaybettiğimiz Yunus Apartmanı'nda, Kağıthane'de, Çankaya İleri Mahallesi'nde birçok bina artık kendiliğinden yıkılır hale geldi. Gerek ihmal gerek yanlış imalat sebebiyle binalarımızda hasarlar oluşuyor. Bu hasarlar hem etraftaki binalara hem vatandaşlarımıza hasar verir hale geldi. Bu sürece ilişkin amacımız kimseyi suçlamak değil. Vatandaşlarımızla yapılan görüşmeler, incelemeler hem İçişleri Bakanlığı'mızca hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'mızca yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın 3 ay önce müracaatları olduğu, bu müracaata ilişkin buradaki kazı esnasında Açelya Apartmanı'na risk teşkil eden durumun olduğunu bildirmişler. Belediyemiz yerinde inceleme yapmış. Bizim incelememiz devam ediyor." 

'İHMALİ YAPANLARA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ YÜRÜTÜLECEK'

Bakan Kurum, hukuki sürecin devam ettiğini ve konuyla ilgili gerekli tahkikatın yapılacağını belirterek, her türlü cezai işlemin de yürütüleceğini vurguladı. Kurum, şöyle konuştu: 

"Bir inşaat kazısından dolayı 900 vatandaş 1 haftadır dışarıda. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecektir. Gelinen noktada hem belediye başkanlarımızdan hem vatandaşlarımızdan ricam şudur; çok daha hassas davranmak zorundayız. Sadece kendi canımızı değil komşularımızı, mahallemizi ilgilendiren süreçlere ilişkin belediyelerimizin çok daha keskin tedbirler alması gerekmektedir. İnşaat kazısı esnasında istinat duvarının daha güçlü hale getirilmesi gerekiyorsa kazıklı istinat duvarı yapılması gerekiyorsa zemin iyileştirilmesi yapılması gerekiyorsa bunların hepsinin yapılması noktasında talimatlarımız belediye başkanlarımızdadır. Bu noktada hukuki süreç ve cezai müeyyideyle alakalı adalet bakanımızla da görüştük. Daha sert tedbirlerin alınmasıyla ilgili süreci takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de eğer burada bir ihmal söz konusuysa müeyyideler çok daha sert ve keskin olacak. Biz bu sürecin yakın takipçisi olacağız." 

'İHMAL OLDUĞU KESİN'

Ruhsat sürecini Çankaya Belediyesi'nin yürüttüğünü söyleyen Bakan Kurum, "Biz gerekli tüm incelemeyi yapıyoruz. Şu an konuşmak için erken. Ne Çankaya Belediyesi ne de başkası zarar gelsin istemez; ama bir ihmal olduğu da kesin. Gerekli tahkikat yapılıyor ona ilişkin süreci hukuki boyutuyla devam ettireceğiz" dedi.

Bakan Kurum, açıklamasının ardından incelemelerine devam etti. Kurum, evini boşaltanlarla da sohbet ederek, yaşanan mağduriyetlerin giderileceğini söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumAçelya Apartman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binbaşının mağduriyet isyanı
Binbaşının mağduriyet isyanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri bakanımız, Dendias'a haddini bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri bakanımız, Dendias'a haddini bildirdi
Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300, rekor kırdı
Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300, rekor kırdı
Kızılay 2020 insani yardım çalışmalarına mercek tuttu
Kızılay 2020 insani yardım çalışmalarına mercek tuttu
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi
İSLAMİ DEĞERLERE UYGUN  KRİPTO PARA BİRİMİ: CAİZCOİN
İSLAMİ DEĞERLERE UYGUN  KRİPTO PARA BİRİMİ: CAİZCOİN
Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! 
Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! 
İtibarsızlaştırma davasından Erhan Nacar beraat etti! 
İtibarsızlaştırma davasından Erhan Nacar beraat etti! 
Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma