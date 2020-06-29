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Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, "İşi sıkı tutmaya devam edelim" uyarısında bulundu.

29 Haziran 2020 Pazartesi 15:04
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Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim

ANKARA - Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKoronavirüs Salgını
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