Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim

ANKARA - Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim" ifadesini kullandı.
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, "İşi sıkı tutmaya devam edelim" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, "İşi sıkı tutmaya devam edelim" uyarısında bulundu.
ANKARA - Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim" ifadesini kullandı.
DHA