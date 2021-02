Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, en önemli ticaret koridorlarında lojistik süper güçtür

ÇORUM - Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırkdilim Tüneli şantiyesini ziyaret etti, ışık göründü törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu burada iş makinesine binerek tünelin son kısmında ışığın görünmesini sağladı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Bugün, Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum’un konumunu daha da güçlendirecek bir proje için bir aradayız. Türkiye parlak istikbaline ve yüksek hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Ekonomik gücümüzü artıracak, bizleri ve çocuklarımızı daha müreffeh yarınlara ulaştıracak bir vizyon ve strateji dahilinde gece gündüz ter döküyoruz. Bugün ülkemizde faal olan yaklaşık 4 bin şantiyemizde, binlerce işçimiz, teknisyenimiz, mühendisimizle azimle ve şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel vatanımızda eksik veya ihmal edilmiş hiçbir iş kalmayana kadar, insanımız gelişmiş dünyanın tüm imkanlarına kavuşana kadar bu kutlu yürüyüş devam edecek. Ülkemizin her noktasında kalkınmada eşitliği sağlamak üzere çıktığımız bu yolun sonunda Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline getirmek var. Bu hedeflere koşarken ulaştırma ve haberleşme altyapısının ekonominin en büyük itici gücü olduğunu çok iyi biliyoruz” diye konuştu.



‘ULAŞIM PROJELERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK’

Son 19 yılda Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 931 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Sadece eksiklerimizi tamamlamakla kalmadık, ekonomimize can suyu olduk. Bütünsel kalkınmamıza omuz verdik. Ülkemizin, ulaşımın her modunda ve haberleşmenin her boyutunda dünya ile bağlarını kurduk ve sağlamlaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri, boğazları köprülerle aştık. Çiftçimizin, sanayicimizin, ihracatçımızın, turizmcimizin önünü açtık. Üreticilerimiz artık çağdaş ulaştırma sistemimiz sayesinde ülke içinde ve dünyadaki hedef pazarlarına ulaşabiliyor. İşlerini büyütebiliyor, yatırım yapabiliyor. Yeni iş olanakları böylelikle oluşuyor, istihdam artıyor, sosyal ve kültürel gelişim hızlanıyor. 2003 yılında başlattığımız karayolu hamlesi ile özellikle karayolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık, karayollarımızı yeni bir çağa taşıdık. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli ulaşım projelerini başarıyla tamamladık” ifadelerini kullandı.



‘YOL VERMEYEN DAĞLARI TÜNELLERLE AŞTIK’

Türkiye’yi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle geleceğe hazırladıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Bölünmüş yol yapımına ağırlık verdiğimiz gibi tek yolların da fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi çalışmalarına ağırlık vererek 14 bin 100 kilometre üzerinde tek yol tamamladık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı, 3 bin 523 kilometreye yükselttik. Yol vermeyen dağları tünellerle aşarak insanımızın güvenliğini tahsis ettik. 2003 yılında 83 adet tünelimiz varken, bugün bu sayıyı 435 adede yükselttik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 590 kilometreye çıkardık. Bugün halkımız, Anadolu’yu boylu boyunca kuşatan modern karayollarımız sayesinde güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebiliyor. Hızlı ve tasarruflu bir şekilde gideceği yere ulaşıyor. Bizler artık büyük bir rahatlıkla, göğsümüzü gere gere söyleyebiliyoruz ki, Türkiye bugün, kat ettiğimiz mesafe sayesinde, dünyanın en önemli ticaret koridorları üzerinde hakimiyet kurmuş bir lojistik süper güçtür” dedi.



‘KUZEY-GÜNEY AKSININ ÖNEMLİ PARÇASINI OLUŞTURUYOR’

Bakan Karaismailoğlu, “Çorum, Anadolu’nun kalbinde yer alan, doğal güzellikleriyle, konuksever insanıyla göz bebeği illerimizden bir tanesi. Çorum için yaptıklarımız kadar bundan sonra yapacaklarımızla da elimiz hep üzerinde olacak. Çorum’un büyük potansiyelini hayata geçirebilmesi için yerel yönetimlerimizle el ele vererek çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bugüne dek, Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum’un ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bu yana 5 milyar 274 milyon lira harcama yaptık. 2003’te sadece 59 kilometre bölünmüş yol var iken, bölünmüş yol uzunluğunu 5 kat artırıp, 356 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 406 kilometreye çıkardık. 2003-2020 yılları arasında; Samsun-Ankara Yolu, Kuzey Tetek Aksı, Çorum-Sungurlu ayrımı Alaca Çorum-Yozgat yolu, Alaca girişi, İskilip şehir geçişi, İskilip-Çankırı yolu ile birlikte Saraydüzü-Kargı yollarını bitirdik. Çorum’u bölünmüş yollarla, Samsun, Kırıkkale, Amasya, Yozgat ve Sinop illerine bağladık. Bugün itibari ile de 2 milyar 985 milyon proje bedeli ile devam eden 12 karayolu projemiz bulunuyor. Bunlardan biri de elbette şu anda bulunduğumuz Kırkdilim Geçişi. Çorum-Laçin Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.



‘AKARYAKIT VE ZAMANDAN BÜYÜK TASARRUF SAĞLAYACAK’

Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum için çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Laçin - Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının, geçmişten itibaren, heyelan, kaya düşmesi gibi nedenlerle işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçektir. Gerçekten çalışılması zor bir bölge ama söz konusu vatandaşlarımızın can güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması olunca gerisi bizim için teferruattır. 8,6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol olarak tasarladığımız proje bünyesinde toplam uzunluğu 2x4.099 metre olan 3 adet tünel, 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet alt geçit bulunmaktadır. 4099 metre çift tüpü düşünürsek, yaklaşık 8.2 kilometre tünel uzunluğundan bahsediyoruz. T1, T2 ve T3 tünelleri ile adını güzergâh üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler artık mazide kalacaktır. Çalışmalarımızın bugün itibariyle geldiği noktadan da size bahsetmek istiyorum. 1.553 metre uzunluğundaki T3 tünelimizin kazı çalışmaları bitmiş ve nihai kaplama betonu işlerinde büyük aşama kaydedilmiştir. Sol tüpte nihai kaplama beton imalatı tamamlanmış, sağ tüpte 775 metre ilerleme sağlanmıştır. 1.389 metre uzunluğundaki T1 tünelinde sol tüpte 563 metre, sağ tüpte 722 metre kazı desteklemede ilerleme kaydedilmiştir. Bugün de 1.157 metre uzunluğundaki T2 tünelimizin ışık görme törenindeyiz. Kazı çalışmalarını bitirdik. Sol tüpte nihai kaplama imalatına başlayacağız. Projemiz bittiğinde mevcut güzergahta seyahat eden vatandaş ve sürücülerimizin can ve mal güvenliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile birlikte fiziki ve geometrik standartlar yükselecek, yol kolayca aşılabilecek, akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf edilecektir. Kırkdilim Tünelimizin ucunda görünen ışık, son derece anlamlıdır. Güçlü bir kalkınmaya ve her yönden daha parlak bir geleceğe giden yolda Çorum’un istikbalinin ne kadar aydınlık olduğunu ifade etmektedir. Projemizin tamamlanmasıyla ve daha nice adımlarla Çorum’u hak ettiği yaşam kalitesine kavuşturacağız” diye konuştu.