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Bakan Karaismailoğlu: Nefes aldığımız sürece istanbul'a hizmet edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ilk ray kaynak törenine katıldı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 13:58
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Bakan Karaismailoğlu: Nefes aldığımız sürece istanbul'a hizmet edeceğiz

İSTANBUL - Bakan Adil Karaismailoğlu, metro hattının Pendik'te bulunan tünelindeki kaynak töreninden önce yaptığı konuşmada, "Artık, yük, insan ve data ulaştırmada geleceği yakalayacak bu altyapıyı ülkemizin her noktasında eksiksiz bir şekilde tamamlıyoruz. Hareketliliğin ülke içinde ve bölgemizle aramızda akıcı bir şekilde sağlanması için stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ulaşım master planı,  Lojistik Ana Planımız ve 2023 Stratejik Planımız doğrultusunda ülkemizi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirlerimiz arasında erişilebilirliği artıracak bir hareketlilik altyapısını oluşturduk. Bu süreçte demiryolları ve raylı sistemler hep odağımızda yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uzun yıllar taş taş üzerine konmamış bu alanda 19 yıldır çok önemli işlere imza attık. Demiryolu atılımımızı bir üst seviyeye taşımak üzere Demiryolu Reformu'nu ilan ettik. Ülkemizi küresel düzeyde bir lojistik güç haline getirecek bu reform kapsamında, Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattı gibi projelerimizle Yeni İpek Demiryolu'nu dünyanın tercih edilen bir ticari rotası haline getirdik. Avrupa ve Asya'yı Marmaray ile bir kez daha birbirine bağlayarak orta koridorun hâkimi olduk. Mevcut konvansiyonel hatlarımızın tamamını yeniledik ve YHT hatlarımızın kapsama alanını genişleterek pek çok şehrimiz arasında seyahati hızlı, konforlu, güvenli ve çevreci bir duruma getirdik. Bütün bu çalışmaların çok önemli bir bileşeni de her geçen gün nüfusu ve ekonomik hareketliliği artan şehirlerimizdeki ulaşımdır. Bu nedenle bakanlık olarak bölgesel ve şehirlerarası hedeflerimiz kadar, şehir içi raylı sistem ulaşımını yaygınlaştırma hedeflerimizi de her geçen gün yükseltiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluİstanbulHizmet
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